Caffè, tu quanti ne bevi al giorno? Se superi questa quantità sei a rischio, lo dice l’esperta

Caffè, per non correre rischi è questa la dose giornaliera che non deve mai essere superata: a rivelarlo è direttamente l’esperta.

Considerare il caffè una semplice bevanda è qualcosa di completamente innaturale. Il caffè non è una bevanda come tutte le altre, ma è molto di più, è quella coccola che ci aiuta a svegliarci di primo mattino, quella carezza che ci permette ad affrontare la giornata in modo diverso, è la giusta spinta a metà giornata per farci fare lo sprint finale.

C’è chi lo preferisce ristretto, chi lungo, chi macchiato e chi ancora schiumato. C’è poi chi lo ama amaro, chi con un po’ di zucchero e chi con il dolcificante. Ma tutto questo poco importa, ciò che conta è che bere caffè è quasi come se fosse un vero e proprio rito sacro e come tale deve essere rispettato in ogni suo momento.

Quanti caffè bisogna bere per non correre rischi? Ecco cosa dice l’esperta

Tuttavia, non è di certo una novità che bere troppi caffè possa avere degli effetti negativi sulla salute, soprattutto a causa della caffeina, che è il suo principale principio attivo stimolante. Un abuso di caffè quindi può avere diverse controindicazioni, come disturbi del sonno, aumento dell’ansia e del nervosismo, problemi digestivi e anche aumenti della pressione.

Secondo l’esperta Maria Rosaria Baldi biologa nutrizionista, bere caffè moderatamente permette anche di ottenere degli effetti positivi. Tuttavia, troppo spesso si eccede nelle quantità rischiando di ottenere l’effetto opposto da quello sperato. Ma quindi, per evitare rischi, qual è la dose consigliata di caffè da poter bere al giorno? In generale, per la maggior parte degli adulti sani, si consiglia di non superare i 400 mg di caffeina al giorno, che corrispondono a circa 3-4 tazzine di caffè espresso.

Se invece si predilige il classico caffè nella moka, la quantità non deve superare le 3 o 4 tazzine. Infine, per chi predilige il caffè americano la quantità è pari a circa 2 tazzine e mezzo. Superare questa quantità una volta ogni tanto, seppur non andrebbe mai fatto, non comporta particolari rischi. Il problema nasce quando l’eccedere diventa un’abitudine quotidiana, in questo caso, i rischi sopra elencati diventato molto più reali e concreti. Quindi, è giusto bere caffè, ma sempre con prudenza e moderazione.