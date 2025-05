Bologna – Juventus, pareggio che scontenta tutti tra polemiche arbitrali e occasioni fallite

Un pareggio che scontenta sia il Bologna che la Juventus. Festeggiano Lazio e Roma che raggiungono i bianconeri al quarto posto a quota 63 punti, con il Bologna che ora è settimo a 62.La squadra di Italiano avrebbe forse meritato di più, mentre la partita della Juventus è chiaramente di rimessa. Infatti il vantaggio bianconeri arriva subito, dopo un tiraccio di Thuram all’ottavo minuto: il colpo da fuori area trova le mani troppo deboli di Skorupski che si lascia passare sotto il pallone. Tanto basta per dare il vantaggio alla Juventus. Il Bologna, forte di una prestazione migliore di quella avversaria, dopo lo svantaggio prende il pallino del gioco e reclama.

A dire dei rossoblù (e non solo) mancano un rigore e una possibile espulsione su Savona. Doveri non sanziona MCKennie che in area cade sopra Freuler in vantaggio, verso un pallone con traiettoria ad uscire verso un lato del campo. Il contatto c’è, il Var non interviene, le interpretazioni sull’episodio dividono. Pochi minuti dopo Savona con un braccio larghissimo ferma la palla di Orsolini a limite dell’area. Il fallo è netto, evidente. Si potrebbe discutere sul cartellino da assegnare a Savona, visto che Orsoloni dopo averlo saltato si sarebbe trovato a tu per tu con Di Gregorio, seppur in posizione defilata. Si potrebbe discutere, ma Doveri spazza via i dubbi e non concede nemmeno la punizione al Bologna. Il Var non si palesa. Finisce il primo tempo tra i fischi, tutti rivolti al direttore di gara, e con un espulso sulla panchina del Bologna.

Nella ripresa il Bologna torna ad attaccare, e continua ad esporsi ai contropiedi juventini. Prima Nico Gonzalez, poi Cambiaso, vengono fermati nell’esultanza dalla bandierina alzata. Se per Nico non vi sono dubbi, nel caso di Cambiaso il fuorigioco è questione di centimetri e serve una lunga review. Alla fine gli sforzi del Bologna vengono premiati dalla deviazione di Veiga su Tiro di Freuler. Di Gregorio viene spiazzato e il risultato si fissa sul pari. Nel finale Alberto Costa, oggetto misterioso in casa Juventus, sbaglia un gol a pochi metri dalla porta, pur giocando peggio, l’occasione per vincerla la sbaglia la squadra di Tudor. Se la Fiorentina, impegnata ancora in Europa, sembra ormai fuori dalla lotta, sono quattro le pretendenti a un posto Champions in un solo punto.