Blitz Leone XIV: torna a Castel Gandolfo dopo 12 anni ▷ “A Francesco era stato negato” | Con Andrea Cionci

Città del Vaticano non è la sola residenza a disposizione del Papa. A parte il soggiorno di Santa Marta, ogni pontefice ha a disposizione più zone in cui “abitare” nel corso di alcuni periodi dell’anno: almeno così è stato fino a 12 anni fa, ma ciò che è cambiato con l’arrivo di Bergoglio pare destinato a tornare in voga durante il pontificato di Prevost, alias Leone XIV.

Francesco in passato avrebbe scelto di rinunciare a molti dei privilegi tradizionalmente associati al papato.

L’ex Pontefice ha adottato uno stile sobrio innanzitutto nel vestiario: abiti semplici, senza fronzoli o elementi rossi, occhiali dalla montatura essenziale, e nessuna perpetua personale. La sua dieta era frugale, prediligendo il mate argentino e pasti semplici.



Poi Francesco ha esteso il suo approccio sobrio anche ai vertici della Chiesa, abolendo privilegi come gli affitti agevolati o gratuiti per cardinali e alti funzionari vaticani. Dal 2023, tutti devono pagare il canone di mercato per gli appartamenti di proprietà della Santa Sede, senza sconti o contributi speciali, segnando la fine di una lunga tradizione di benefit esclusivi per la gerarchia ecclesiastica.

Infine la residenza estiva. Per secoli, i Papi hanno trascorso le estati nella sontuosa villa di Castel Gandolfo, un complesso di oltre 55 ettari con palazzo, giardini e fattoria, affacciato sul lago di Albano. Bergoglio è stato il primo Pontefice della storia moderna a non avere questo privilegio: non ha mai soggiornato nella residenza estiva e, dal 2016, ha trasformato il palazzo in un museo aperto al pubblico, rompendo una tradizione secolare.

Torna la residenza estiva?

Ecco perché quello di Prevost potrebbe diventare un blitz storico. Nella mattinata del 29 maggio, il corteo papale ha lasciato la Città leonina in direzione dei Castelli Romani. La notizia della visita è stata ufficializzata poco prima delle 13 dalla Sala stampa vaticana: Leone XIV si è recato al progetto “Borgo Laudato si’” e, con l’occasione, ha visitato il Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo.

Il sopralluogo, spiegano fonti ufficiali, era legato alla verifica del progetto creato da Papa Francesco nel 2023 per la formazione sui temi dell’ecologia integrale, ispirato all’enciclica “Laudato si’”, ma c’è chi spera che possa diventare altro.

Un’interpretazione come quella di Andrea Cionci è in linea con tali speranze: “A Bergoglio erano state negate alcune peculiarità che si addicono al Papa“, sostiene il saggista precisando che molte di esse non fossero affatto rinunce del pontefice argentino.

“Alcuni segnali, come il ritorno della veste rossa e un’eventuale rinascita della residenza estiva fanno pensare che quella di Leone sia stata una vera elezione“, e che dunque i 133 cardinali nominati dall'”antipapa” Bergoglio non abbiano avuto voce in capitolo.

Anche Prevost è uno di loro. Leone aveva un rapporto privilegiato con Bergoglio ed è stato ordinato cardinale da quest’ultimo, ma questo – specifica Cionci – non ne rende automaticamente illegittima l’elezione come nuovo Papa.

“Le certezze però ancora non sono assolute”, rende noto il saggista.

