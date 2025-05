Berrettini, pesante batosta a 2 giorni dagli Internazionali: non ci voleva

Altre notizie non proprio positive per Matteo Berrettini, il tennista italiano che vuole fare di tutto per esserci agli Internazionali di Roma.

Nelle prossime ore scatteranno ufficialmente le prime fasi degli Internazionali BNL d’Italia, ovvero uno dei tornei più prestigiosi di tennis, con tappa a Roma. Un evento molto seguito dagli appassionati italiani, anche per il valore della competizione, che porta un bottino di 1.000 punti nel ranking a chi andrà a trionfare.

Oltre alla grande attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner, dopo la squalifica di tre mesi per doping, il pubblico romano spera di vedere finalmente giocare sulla terra rossa il vero idolo di casa: Matteo Berrettini, tennista nato proprio nella capitale e molto apprezzato per il suo carattere sempre positivo e, perché no, anche per l’aspetto estetico attraente.

Berrettini sarà sicuramente tra i protagonisti del tabellone principale in ambito maschile. Inoltre ha ottenuto, assieme al fratello Jacopo, una wild card per poter partecipare al torneo di doppio degli Internazionali. Un personaggio richiesto e stimato, ma con un problema che si porta dietro da tempo e che rischia di compromettere la prestazione nel torneo di Roma.

Berrettini deve stringere i denti a Roma: il problema agli addominali è ancora presente

Il tennista classe 1996 deve infatti convivere ancora con il consueto problema agli addominali. Una zona muscolare che da anni mette in crisi lo stato fisico e motivazionale di Matteo Berrettini. Basti pensare che nel 2023 una lesione all’addome lo costrinse a restare fermo per circa due mesi, perdendo piazzamenti nel ranking Atp.

Anche durante i recenti Mutua Madrid Open, Berrettini ha dovuto alzare bandiera bianca contro Jack Draper, per il riacutizzarsi dei dolori all’addome. “C’era un rischio grosso di farsi male, ho ricominciato a sentire forte il fastidio. Farò di tutto per recuperare per Roma” – ha detto qualche giorno fa Matteo spiegando la decisione di ritirarsi dal torneo.

L’allarme è ancora alto. Se Berrettini, che dal 30 aprile è a riposo per riprendersi dai problemi alla zona addominale, dovesse sentire altri dolori rischierebbe un forfait molto deludente. Una situazione alla quale neanche vuole pensare, poiché la tappa romana della sua stagione diventa fondamentale. Inoltre il tennista azzurro potrebbe approfittare delle assenze di Djokovic, Rune ed il possibile stop di Alcaraz.

Berrettini non partecipa agli Internazionali di Roma da ben tre anni, proprio perché tra infortuni e stop muscolari vari non è più riuscito a riprendersi in tempo per il torneo ‘casalingo’. Il 2025 deve essere l’anno della rivalsa e del ritorno in pompa magna, dopo aver dimostrato di essere tornato (già con la vittoria della Davis) il Berrettini che tutti conoscevamo.