Berrettini, confessione strappalacrime in diretta: “Gli vorremo sempre bene”

Parole dolci ed anche commoventi nei confronti di Matteo Berrettini, il tennista italiano che vive l’ennesimo periodo delicato in carriera.

L’ennesimo stop in carriera di Matteo Berrettini è stata una mazzata per il tennista romano. I soliti muscoli addominali, troppo fragili per potergli concedere tregua e continuità, lo hanno bloccato sul più bello, durante gli Internazionali d’Italia.

Il torneo che si svolge nella sua città natale, a cui Berrettini teneva particolarmente. Ha tentato un recupero lampo dopo i primi problemini fisici accusati a Madrid, ma evidentemente la lesione era nell’aria. Il classe ’96 si è dovuto fermare durante il match del secondo turno contro Casper Ruud, uscendo tra le lacrime dal Foro Italico.

La speranza dei tifosi di Berrettini è quella di trovarlo comunque ai nastri di partenza del Roland Garros, il secondo torneo del Grande Slam di questa stagione. Obiettivo fisso di Matteo, che cercherà di mettersi in mostra a Parigi, sperando in conseguenze poco gravi del suo ultimo infortunio muscolare.

Melissa Satta torna a parlare di Berrettini: come sono i rapporti tra i due

Prima del ritorno ad alti livelli nel tennis che conta, Matteo Berrettini era finito al centro del gossip per una relazione che aveva fatto il giro dei rotocalchi. Ovvero la liaison con Melissa Satta, ex velina e personaggio televisivo molto in voga in Italia.

I due, nonostante i dieci anni di differenza, hanno vissuto una storia d’amore breve ma intensa, anche se allo stesso tempo ha attirato le critiche ed i rumors del grande pubblico. Nonostante la Satta sia spesso stata immortalata in tribuna a tifare per il suo Matteo, in molti hanno indicato questo rapporto come una ‘distrazione’ per Berrettini, il quale però ha sempre voluto difendere la propria privacy.

Proprio in questo momento delicato per Berrettini, la bella Melissa è tornata a parlare di lui e di come è finita la loro relazione. Intervenuta a Verissimo, la showgirl si è espressa così: “Rimarrà sempre nei nostri cuori, gli vorremo sempre bene, gli auguriamo il meglio”, riferendosi anche al figlio Maddox, che evidentemente ha avuto un buonissimo feeling con Berrettini.

Melissa Satta, dopo la rottura con Berrettini, ha trovato nuovamente l’amore con Carlo Beretta, rampollo della famiglia di imprenditori che produce armi. Il tennista romano invece ha lasciato le attenzioni per il mondo dello spettacolo e da diversi mesi è felicemente impegnato con Federica Lelli, giovane influencer anche lei di origine capitolina.