Addio in Rai, annuncio improvviso poco fa: lacrime per tre generazioni di ragazzini

È arrivato l’annuncio improvviso di un nuovo addio in Rai che ha spiazzato i telespettatori: tre generazioni di ragazzini sono sconvolte da questa notizia.

L’anno scorso aveva spiazzato i telespettatori l’addio improvviso di Amadeus alla Rai. Dopo di lui, altri personaggi dello spettacolo avevano abbandonato casa Rai per passare ad altre reti. Ma l’annuncio arrivato poche ore fa di quest’ultimo addio ha sconvolto tantissime persone.

Tre generazioni di ragazzini sono in lacrime dopo che un personaggio molto amato, alla guida per anni di una trasmissione iconica, ha detto addio alla Rai. Ecco di chi si tratta.

Il personaggio che ha detto addio alla Rai

Un noto personaggio Rai, alla guida per anni di un programma iconico e molto seguito, ha dovuto abbandonare la casa televisiva. Ha spiegato il perché di questa scelta, lasciando nelle sconforto tre generazioni di ragazzini.

Giovanni Muciaccia per anni ha condotto Art Attack su Disney Channel e poi su Rai1 dal 1998 al 2005 e poi dal 2010 al 2018. Oggi non è più in Rai, ma è in tour con il suo spettacolo teatrale “Ieri, oggi e domani”. Le tappe saranno Milano il 2 maggio, Roma il 3 maggio e Torino il 15 maggio. Non è stata una sua scelta quella dire addio alla Rai, ma dei vertici di viale Mazzini.

Su questa della Rai di farlo fuori, ha confessato: “Ci sono rimasto malissimo quando sono stato fatto fuori dalla Rai: mi aggiravo come uno zombie tra viale Mazzini e viale Clodio, come se mi avessero tirato due sberle. Era novembre 2019“, l’anno in cui Muciaccia conduceva “Cinque cose da sapere” e “La porta segreta”.

L’ex conduttore di Art Attack ha anche confessato che non ha gradito il comportamento dell’ex direttore di rete Carlo Freccero, dicendo: “Ho avuto la sfortuna di imbattermi in un direttore di rete, Carlo Freccero, che in un anno ha deciso di chiudere 10-12 programmi immotivatamente. Non avendo paracadute politici mi sono ritrovato a casa: è stato uno choc, una forma di violenza. Penso che un direttore non debba avere il potere di chiudere all’improvviso programmi di divulgazione, che dovrebbero essere nello statuto della tv pubblica”.

Per fortuna aveva un piano B, si è dedicato a libri e spettacoli e oggi divulga l’arte attraverso il teatro o le ospitate a festival ed eventi. Con orgoglio ha ammesso: “Ho un pubblico di tre generazioni super affezionato che mi segue“. La vita dell’ex conduttore di Art Attack è comunque molto tranquilla: ha una bellissima famiglia, sua moglie Chiara, e i suoi due figli, Edoardo, 14 anni, e Maria Vittoria, 9 anni, e che vivono a Formello, nella campagna di Roma. Mangia bio, non fuma, mangia carne e beve vino una volta a settimana ed evita i dolci.

Muciaccia ha anche confessato che ha detto no a tanti reality (ha detto no all’Isola dei Famosi 4 volte) perché pensa che quel tipo di programmi li accettino solo coloro che hanno bisogno di soldi. Insomma, l’addio di Muciaccia alla Rai avrà lasciato in lacrime tante persone ma è bello sapere che la sua è una vita semplice e felice, anche lontano dalla tv.