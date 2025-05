Acconciature anti-afa per tutti i tipi di capelli: per affrontare il caldo torrido ma con stile

Con queste acconciature anti-afa anche il caldo non sarà più un problema: basta davvero poco per essere sempre in ordine e alla moda.

Nonostante un meteo piuttosto ballerini di queste ultime settimane, non dobbiamo dimenticare che a breve entrerà ufficialmente l’estate. Una stagione che ha sicuramente tantissimi aspetti positivi, come ad esempio la possibilità di andare in vacanza, ma che al tempo stesso ha anche degli svantaggi da considerare e che non sono nemmeno così pochi.

Uno dei problemi maggiori che si riscontrano durante l’estate, è proprio riuscire a capire come vestirsi in modo adeguato per poter affrontare le temperature spesso altissime e con un tasso di umidità davvero notevole. Infatti, soprattutto quando si è ‘costretti’ ad avere un certo tipo di outifit, sarà davvero difficile riuscire a fare una scelta adeguata alle temperature.

Acconciature anti-afa per combattere il caldo estivo ma restando sempre alla moda

Oltre all’abbigliamento, c’è anche un altro problema che riguarda maggiormente le donne, ossi: come sistemare i capelli per averli sempre ordinati e per combattere l’afa. Spessi infatti, portarli sciolti e che cadono tra collo e spalle non è affatto una buona idea, come fare allora per averli sempre perfetti, sbarazzini, ma soprattutto quali sono le acconciature ideali anti-afa?

Riuscire a sistemare i capelli in estate è un vero problema, non si riesce a stare in ordine e allo stesso tempo a combattere il caldo e come risultato finale si avrà una massa informe e sudata. Fortunatamente però, esistono alcune acconciature che aiuteranno ad avere il look perfetto e a contrastare l’afa, eccole nel dettaglio:

Coda alta: ovviamente la classica coda non può di certo mancare, in questo caso però l’andremo a fare particolarmente alta, usando dei prodotti fissanti per sistemare anche quei piccolo capelli spezzati che non stanno mai al loro posto; Chignon: è bello, pratico, facile da realizzare ed elegante, lo chignon in estate è una vera benedizione. Perfetto anche per occasioni importanti e cerimonie; Treccia: che sia una sola, classica, alla francese poco importa, ciò che conta è che farà stare freschi ed in ordine; Half bun: un mezzo chignon che si realizza pettinando indietro i capelli frontali e lasciando sciolti i restanti. Si tratta quindi di un’acconciatura per chi non ama avere capelli tutti raccolti e riesce ben a sopportare il caldo. Coda bassa laterale: in questo caso si tratta di un’acconciatura per chi ha capelli troppo corti per essere raccolti in altro modo.

Ecco che quindi, con queste 5 acconciature anche in estate i capelli potranno restare sempre in ordine e si potrà meglio sopportare l’afa.