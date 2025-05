Accappatoio puzzolente anche dopo averlo lavato? Ecco perché accade e come fare per rimediare

Come risolvere il problema dell’accappatoio puzzolente anche dopo il lavaggio? Con questi trucchetti sarà finalmente morbido e profumato.

L’accappatoio è tra la biancheria che in casa non può di certo mancare. In bagno lo abbiamo tutti appeso e non vediamo l’ora d’indossarlo, soprattutto a fine giornata, quando una doccia rilassante è la soluzione migliore per riprendersi da tutte le fatiche. Essere avvolti nella sua morbidezza e dal suo profumo è la giusta coccola per la pelle, ma anche per noi stessi.

Ovviamente, più si tenderà ad usare l’accappatoio e più questo accumulerà sporco, inoltre restando perennemente umido, diventerà terreno fertile per la proliferazione di germi e batteri, trasformandosi così in una vera bomba ad orologeria e i cattivi odori non potranno di certo mancare. Proprio per questo, sarà molto importante essere certi di lavare l’accappatoio in modo corretto, per eliminare del tutto la puzza.

Accappatoio puzzolente, come lavarlo in modo corretto per essere certi di renderlo di nuovo perfetto

Indossare un accappatoio che non ha affatto un buon odore non è di certo una sensazione piacevole, anche per irrimediabilmente, la puzza verrà poi trasferita dal tessile alla pelle. Nulla di buono insomma! Allora perché non cercare di rimediare agendo nel modo giusto? Per farlo, basterà prima di tutto cambiare alcune abitudini e poi provare un rimedio del tutto naturale che aiuterà a neutralizzare la puzza dall’accappatoio.

Per essere certi di eliminare il cattivo odore dall’accappatoio bisognerà fare attenzione a non commettere alcuni errori comuni. Per prima cosa mai lavare l’accappatoio con cicli brevi e a basse temperature. Così facendo, non solo si eliminerà lo sporco, ma non si neutralizzeranno né i cattivi odori e nemmeno germi e batteri. Altra cosa importante è non eccedere con l’ammorbidente, in caso di puzza infatti, non farà altro che amplificarla ancora di più. Inoltre, una volta terminato il ciclo di lavaggio, si dovrà subito stendere l’accappatoio e mai metterlo umido appeso.

E se nonostante questo il cattivo odore persiste? In questo caso, basterà aggiungere un bicchiere di aceto in lavatrice ed il gioco è fatto. Questo prodotto, infatti, grazie alle sue proprietà, non solo igienizza a fondo, ma riesce anche ad eliminare i cattivi odori. Quindi per un accappatoio perfetto, saranno queste le semplici regole da seguire.