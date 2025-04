Vale quanto un bilocale ed è un’isola magica: come acquistare questo vero e proprio paradiso

Può sembrare incredibile ma chi vuole può acquistare un’isola magica, che è un vero paradiso, al prezzo di un bilocale. Ecco come fare.

Quante volte nei nostri sogni più reconditi abbiamo immaginato di vivere in un’isola paradisiaca, tutta nostra, in cui invitare solo le persone a noi gradite, organizzare party e rilassarci a prendere il sole e a bere cocktail?

Forse questo sogno non è poi impossibile da realizzare. Sì, perché chiunque vorrà potrà acquistare una splendida isola magica, che è un vero e proprio paradiso terrestre, al prezzo di un bilocale. Ecco come fare questo affare.

Come comprare l’isola magica che costa quanto un bilocale

Natura incontaminata, privacy e totale proprietà di un vero angolo di paradiso in terra: sembra un sogno ma è pura realtà! Infatti, chiunque vorrà, potrà acquistare un’isola magica al prezzo di un bilocale.

L’isola in questione si trova in Norvegia, nel lago Takvatnet, lontana dal frastuono della città. È un vero angolo di paradiso che potrà essere acquistato a 218.000 euro, il costo di un bilocale in molte città italiane. Sull’isola si trova anche una casetta in legno molto carina in stile scandinavo rustico che dispone di due camere da letto, un bagno e una veranda e offre tutto il necessario per vivere la natura, come ad esempio un serbatoio di acqua e gas per essere indipendenti, e un camino per riscaldarsi in inverno.

Effettivamente è questo il punto di forza di vivere in questa isola magica: stare totalmente immersi nella natura circostante, lontani dal caos e dal rumore, dalla frenesia della vita quotidiana. In questo posto il tempo sembra essersi fermato, c’è solo il verde, la natura e il silenzio e, chiunque vorrà, potrà ambientarsi qui per tutta la vita oppure per una parte della propria vita, ad esempio quando si cerca ispirazione per scrivere un libro o semplicemente per staccare la spina.

D’estate ci si potrà rilassare facendo il bagno al lago mentre d’inverno dalla veranda si potrà apprezzare lo spettacolo dell’aurora boreale. Sembra davvero un sogno ma è realtà: su quest’isola magica e privata ci si potrà divertire con gli amici a fare delle grigliate, a guardare le stelle con la persona amata o semplicemente a godersi la pace da soli davanti al camino a contemplare la bellezza della natura circostante.