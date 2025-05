Un Posto al Sole anticipazioni: gesto commovente di Michele, cambia tutto tra Guido e Mariella

Le prossime puntate di Un Posto al Sole saranno ricche di avvenimenti per Michele, Guido, Mariella e gli altri protagonisti. Ecco le anticipazioni.

Sono tantissime le persone che ogni giorno seguono con passione le avventure dei personaggi della soap opera Un Posto al Sole. Molte non riescono proprio ad aspettare il prossimo episodio e così sbirciano le anticipazioni che dicono in anteprima cosa accadrà nelle prossime puntate.

Effettivamente dalle anticipazioni è noto che accadranno tante cose che scombussoleranno un po’ l’assetto definito dei vari personaggi e i loro destini. Chiunque voglia scoprire cosa accadrà, dovrebbe continuare a leggere.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole

In questa settimana Un Posto al Sole non andrà in onda giovedì primo maggio per lasciare spazio al “Concerto del Primo maggio” in diretta da Roma. Per fortuna, però, per la gioia dei telespettatori venerdì 2 maggio ci sarà un doppio appuntamento con la soap opera partenopea.

Intanto, però, sono tante le anticipazioni dei prossimi episodi. Già nella puntata di lunedì i telespettatori hanno potuto assistere ad una presa di coscienza da parte di Claudia che si è resa conto che Guido ha un approccio alla vita diverso dal suo. Michele, invece, rifiuta la terapia, facendo preoccupare Rossella e Silvia mentre Niko e Manuela sono tornati insieme da Torino. Ormai sono diventati una coppia dopo che il ragazzo ha chiuso definitivamente con Valeria.

Dalle anticipazioni si sa anche che Claudia capirà appunto che Guido non è così coinvolto nella loro relazione. Infatti nei prossimi episodi l’uomo si troverà a ripensare a Mariella con una certa nostalgia. Alice invece si troverà faccia a faccia con Cristiano, un personaggio molto pericoloso mentre Gennaro si scontrerà con sua moglie dopo le pessime notizie dall’America sulla vicenda Burnet.

Come sappiamo, invece, Michele vorrebbe tornare a lavorare in Radio ma Roberto non è d’accordo. Il giornalista si scontrerà anche con Gagliotti. Anche Marina e Roberto si renderanno conto che Gagliotti non è una persona facile da gestire. Insomma, ne succederanno davvero tante e per questo è importante seguire con attenzione i prossimi appassionanti episodi della soap opera partenopea.

Appuntamento dunque ogni sera su Rai Tre a partire dalle 20:50 e venerdì 2 maggio con un doppio imperdibile appuntamento dopo lo stop di giovedì primo maggio per via del Concertone.