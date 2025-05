Trump litiga durante l’intervista ▷ “Biden? Siete i peggiori, sapevate tutto ma scrivete fake news”

Donald Trump è stato intervistato dalla nota emittente statunitense ABC News in occasione dei 100 giorni di presidenza, ma con il giornalista è nato un battibecco su diverse questioni.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump compie cento giorni di presidenza. Cento giorni storici, date le circostanze, che hanno visto il tycoon impegnato in diverse pesanti questioni. I giornali negli USA hanno criticato ampiamente l’operato di Trump, soprattutto per la mossa dei dazi, ora sospesi per creare spazi di trattativa tra Paesi. Per questo è stato evidenziato un preciso dato negativo: la borsa, in calo del 7% circa. In politica interna, i media statunitensi hanno attaccato ripetutamente la gestione dell’immigrazione irregolare, che registra un forte calo. Proprio su questo tema il giornalista della ABC News Terry Moran ha insistito nell’intervista per i cento giorni.

L’intervista a Trump

Si è parlato nelle ultime settimane negli States di Abrego Garcia, arrestato ed espulso verso il suo Paese natale, El Salvador. Un tribunale federale si è opposto sostenendo che avesse permesso di soggiorno regolare. Nonostante il dipartimento di Giustizia abbia parlato di “errore amministrativo”, l’amministrazione Trump accusa il prigioniero di essere membro di una gang criminale chiamata “MS-13”, e dice che ci sarebbero diversi elementi che lo confermerebbero, tra cui un tatuaggio. Il giornalista della ABC e il Presidente USA si sono scontrati su questo e altri temi. “Sei disonesto“, dice Trump a Moran. “Vieni e mi dici he un ragazzo la cui mano è coperta da un tatuaggio non ha il tatuaggio“.

“Pensa che la reputazione degli Stati Uniti sia diminuita sotto la sua presidenza?”, chiede Moran. “No, penso che sia aumentata”, risponde Trump. “E penso che siamo di nuovo un Paese rispettato. Eravamo derisi da tutto il mondo. Avevamo un presidente che non riusciva a salire una rampa di scale. Lo sapevate voi, lo sapevo io e lo sapevano tutti. Ma voi non volevate scriverlo perché scrivete fake news. E la ABC è una delle peggiori”.