Trump show durante l’incontro coi giornalisti ▷ “Cosa penso dell’UE? Nascono per approfittare di noi”

Donald Trump traccia la linea: ora si tratta, e sulla Cina tiene il punto. Ma nell’incontro coi vari ministri del governo repubblicano del 10 marzo, il focus è stato anche su come consideri l’UE in vista di future trattative sulle tariffe che colpiranno le merci europee: «L’Unione Europea è stata formata per fregarci e hanno fatto un buon lavoro in questo, ma ora ci sono io alla presidenza».



Trump ha annunciato nei giorni scorsi l’introduzione di dazi del 25% su acciaio e alluminio provenienti dai Paesi europei, una mossa che ha immediatamente scatenato reazioni da parte dell’UE, prima della “tregua” indetta di 90 giorni. Bruxelles ha risposto con contro-dazi per un valore di 26 miliardi di euro, dando il via a un’escalation commerciale che rischia di danneggiare settori chiave dell’economia globale. Sul suo social media Truth, Trump ha poi minacciato ulteriori misure di ritorsione, paventando dazi del 200% su tutti i vini europei in risposta ai dazi europei del 50% sul whiskey americano. E’ per questo che, secondo Trump, “poi ci hanno ripensato e li ho ritenuti molto intelligenti”.

“L’UE? Per me un blocco unico”

Durante il gabinetto, Trump ha anche illustrato la sua strategia economica con toni trionfali: «Questo è il giorno in cui l’industria americana rinasce». Ha descritto le nuove politiche come una “dichiarazione di indipendenza economica”, sostenendo che i dazi sono necessari per contrastare decenni di sfruttamento economico da parte di Paesi stranieri. Secondo il tikoon, queste misure non solo proteggeranno le industrie americane ma contribuiranno a ridurre il debito pubblico degli Stati Uniti.

La riunione del 10 marzo si è dunque trasformata in un momento cruciale per la politica economica internazionale. Trump ha ribadito che gli Stati Uniti tratteranno con l’UE come un unico blocco commerciale, cercando di negoziare condizioni più favorevoli per le esportazioni americane.

La polemica col Giappone

“Non incolpo l’UE o la Cina. Non incolpo nessuno, tranne alcuni presidenti che si sono seduti nell’altro bellissimo studio ovale. Li incolpo per aver permesso che ciò accadesse”, dice in riferimento ai surplus degli altri Paesi nei confronti degli Stati Uniti, come quello cinese: “Hanno un surplus di 1000 miliardi di dollari. Sono cifre folli“.

Ma non si tratta del solo paese che Trump considera in debito verso gli USA: “Abbiamo un accordo difensivo col Giappone. Noi ci andiamo molto d’accordo, Shinzo Abe era un mio grande amico. Ma in quest’accordo noi paghiamo per difenderli e loro non dovrebbero fare nulla se venissimo attaccati noi. Mi sono detto: ma guarda che bell’accordo!“