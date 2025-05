Tradimento non va più in onda, fulmine a ciel sereno: il motivo dello stop

Fulmine a ciel sereno per tutti i fan di “Tradimento”: la soap opera di Canale 5 non va più in onda ed ecco il motivo.

Da qualche mese a questa parte sono tante le persone che si sono appassionate alla soap opera turca “Tradimento”. Come già era capitato per altre, come “Terra Amara” ed “Endless Love”, per gli spettatori di Canale 5 era un appuntamento consueto quello con Guzide, Oylum e gli altri personaggi della serie.

Sì, era… perché in effetti, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia dello stop a Tradimento. Ecco il motivo per cui la serie non va più in onda.

Perché Tradimento non va più in onda

Tradimento non va più in onda: che amara notizia per i tanti fan di questa soap opera turca di Canale 5! Per fortuna lo stop è soltanto temporaneo perché in effetti la fiction non verrà trasmessa solo giovedì 1° maggio. In occasione della Festa dei Lavoratori, infatti, Canale 5, come altre reti Mediaset, ha modificato leggermente il suo palinsesto.

Alle 13:40 ci sarà l’appuntamento solito con la soap americana Beautiful ma subito dopo, alle 14.10, non ci sarà Tradimento che sarà sostituito da una puntata speciale di The Family 2, fino alle 14.55. Dopo non ci sarà Uomini e Donne ma un daytime speciale del reality game The Couple, fino alle 16.10.

A questo punto sarebbe previsto Amici ma verrà invece trasmesso un altro episodio di The Family, fino alle 17.00. Nel pre-serale di Canale 5 non ci saranno invece grandi sconvolgimenti, infatti ci sarà il consueto appuntamento con Avanti un Altro Story di Paolo Bonolis e poi Striscia la Notizia. In prima serata però non ci sarà Tradimento, una delle soap più amate del momento.

E anche se questa notizia dello stop arriva come un fulmine a ciel sereno, non c’è da preoccuparsi perché l’appuntamento con la serie tv turca tornerà il 2 maggio. Al posto di Tradimento in prima serata ci sarà il film Cado dalle Nubi, con Checco Zalone e Giulia Michelini. Su Italia 1 l’appuntamento è con il film Mission: Impossible – Rogue Nation, con protagonista Tom Cruise in un altro capitolo della saga.

Su Rete 4 resta confermato l’appuntamento con Dritto e rovescio, trasmissione di politica e attualità condotto da Paolo Del Debbio. Insomma, i fan di Tradimento possono tirare un sospiro di sollievo: la soap opera non andrà in onda solo giovedì primo maggio ma poi tornerà normalmente su Canale 5.