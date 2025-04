Scontri Pre-Derby, Viviano ▷ “Questo schifo non c’entra con la mentalità Ultras”

Emiliano Viviano, in diretta su Radio Radio Lo Sport, non le ha certo mandate a dire rispetto a quanto accaduto negli scontri fra Ultras prima del derby fra Lazio e Roma. L’ex portiere doriano ha espresso tutto il suo sdegno per un episodio che, a suo dire, non c’entra nulla con i veri valori del tifo organizzato.

“Secondo me questa roba con il tifo non ha niente a che vedere. Si parla di persone che condividono la stessa città; tanti di questi potrebbero conoscersi e essere amici che si trovano per picchiarsi. Sinceramente per me ha poco senso. Io credo che in Italia sia stata fatta spesso repressione nei confronti degli ultras, ma non in maniera giusta. Perché identificarli nel 2025 è possibile anche a partire da un pelo. Questi lo stadio non lo devono mai più rivedere, perché con lo sport non hanno niente a che vedere“.

“Io non ho niente contro gli ultras – ha specificato Viviano – anzi sono stato spesso dalla loro parte. Ci sono tantissime cose legate al movimento ultras che sono positive. Si occupano spesso anche di iniziative per il sociale. Qui stiamo parlando di un’altra cosa. Stiamo parlando di roba che non c’entra nulla con tutti i valori che dicono di portare avanti“.

Sulle sue esperienze: “Sono cresciuto in una città dove c’è una squadra sola, però ho giocato per esempio a Genova dove ci sono due squadre. E tentare di capire come tu puoi andare a picchiarti con uno che magari il giorno dopo lavora con te, o che è cresciuto con te, è proprio una cosa incomprensibile. Io sono cresciuto fra gli Ultras, e gli ho visto fare tantissime cose che nemmeno la politica si prende la briga di gestire. Ma questa roba qui è inaccettabile: non c’entra niente con la mentalità Ultras. Anzi, proprio loro dovrebbero essere i primi a dissociarsi. Scontri del genere non hanno niente a che vedere né col tifo né con lo sport“.