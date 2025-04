Disordini derby: dal Viminale arriva la stangata per i tifosi di Lazio e Roma

Dopo i gravi scontri del 14 aprile nella Capitale in occasione del derby, arriva la decisione del Viminale: divieto di trasferta per i prossimi tre match ai tifosi di Lazio e Roma. La misura, ordita per ragioni di ordine pubblico, arriva a seguito di una giornata di violenze che ha visto coinvolte frange ultras di entrambe le tifoserie, con momenti di tensione in prossimità dello Stadio Olimpico e in altri punti sensibili della città.

Il commento di Alvaro Moretti

Si tratta di un provvedimento straordinario, che intende contenere un’escalation di violenza che da tempo serpeggia nel sottobosco del tifo organizzato romano. Una scelta, quella del Viminale, che ha messo in difficoltà anche chi, come il questore di Roma Roberto Massucci, conosce a fondo il fenomeno degli ultras. Lo ha sottolineato Alvaro Moretti, direttore del Messaggero, intervenuto sul tema: “Avevamo saputo che sarebbe arrivato un provvedimento di questo tipo, che peraltro metteva un po’ in difficoltà il questore. Massucci è la persona in Italia che conosce più di tutti il sistema degli ultras: è stato l’anima dell’Osservatorio e ha attraversato con grande perizia l’inferno di quel mondo”. Secondo Moretti, la realtà che ruota intorno al calcio romano è ormai ben oltre lo sport: “I capi ultras si sono autoproclamati capi piazza e in alcuni casi hanno fatto anche una brutta fine”.

Ma chi ne paga le conseguenze?

L’analisi di Moretti non si ferma alla cronaca ma entra nel merito di una riflessione più ampia sulla gestione del tifo e le sue conseguenze, anche sportive. “In questa radio mi sono preso delle responsabilità personali — ha detto —. Abbiamo tollerato troppo, anche quando i tifosi facevano ‘buh’ apposta. Comportamenti che, forse, hanno impedito alla Lazio di andare avanti in Europa. Dopo certi atteggiamenti anti-UEFA, la Lazio è stata presa a calci nel sedere da un punto di vista arbitrale”. E conclude con una constatazione amara: “La Lazio è probabilmente la squadra con la peggiore nomea europea per quanto riguarda i propri tifosi”.