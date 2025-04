Saluta per sempre i detersivi, ora puoi pulire casa con meno di 1 euro: come fare

Invece che spendere soldi in decine di detersivi diversi, è possibile pulire tutta la casa con meno di 1 euro. Ecco come.

Fare le faccende domestiche può essere noioso e faticoso, eppure è doveroso per mantenere l’ambiente salubre ed igienico, specie se si hanno bambini o animali in casa. Per fortuna, con la giusta organizzazione e i prodotti adeguati, le pulizie possono essere più piacevoli e facili da svolgere.

Ciò non significa spendere decine di euro in tanti detersivi diversi e nemmeno perdere tanto tempo a pulire ogni stanza della propria casa. Infatti è possibile pulire tutta la casa con meno di 1 euro. Ecco come.

Come pulire casa con meno di 1 euro

Oltre ai prodotti per l’igiene personale, ogni mese si spendono tanti soldi nell’acquisto di prodotti per la cura della casa: detersivi per i piatti, detergenti per pulire i pavimenti, l’acciaio, i sanitari e tanti altri. Ce ne sono per ogni superficie e possono avere anche costi proibitivi.

Non solo ma spesso sono formulati con ingredienti potenzialmente tossici ed inquinanti. Invece che impattare così tanto sul proprio portafoglio e sull’ambiente, è possibile pulire tutta la casa con meno di 1 euro. Basta infatti usare un prodotto comunissimo che si ha quasi sicuramene già in casa: il limone.

Questo infatti è ricco di acido citrico, una sostanza con proprietà antibatteriche e disinfettanti che permette di sciogliere grasso e macchie. Si può quindi utilizzare per togliere i cattivi odori in cucina, facendolo bollire con rosmarino, vaniglia e acqua. Far raffreddare la miscela e vaporizzarla sul piano cottura o nelle zone della cucina da cui provengono cattivi odori.

In cucina si può usare anche quando si lavano i piatti, specie per togliere le incrostazioni da pentole e padelle. Sarà sufficiente cospargere del bicarbonato sul fondo e usare il limone come una spugna, strofinando sullo sporco. Infine risciacquare con acqua calda per rimuovere tutti i residui.

Con il limone si possono pulire anche vetri e specchi, mescolandone il succo con aceto bianco caldo. Far riposare la soluzione per 24 ore e dopo nebulizzarla con uno spruzzino su vetri e specchi, utilizzando un panno in microfibra per togliere aloni e macchie. Insomma, con un prodotto da meno di 1 euro si potrà pulire efficacemente tutta la casa, dicendo addio a decine di detersivi diversi e tanti soldi spesi ogni mese per acquistare questi prodotti.