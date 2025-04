Roma, Orsi ▷ “Dovbyk? Vi dico cosa farei…”

Quando si parla della Roma, Dovbyk rappresenta sempre un argomento di dibattitto molto controverso. C’è chi, a fronte dei suoi 16 gol in 41 presenze, si dice comunque ottimista (il sillogismo è semplice: “se gioca male e segna, pensa quando migliorerà!“). D’altro canto, c’è anche chi non fa a meno di notare che l’ucraino, score a parte, abbia deluso apertamente le aspettative.

I 36 milioni di euro (+ 2 di bonus) pagati per il cartellino hanno senz’altro un peso enorme nel momento in cui si analizza la stagione del ‘Pichichi’ della Liga dell’anno scorso. A prescindere dalle reti segnate, ciò che fa discutere è principalmente la sua incidenza nel gioco dei giallorossi. Certo, Dovbyk non è Dzeko e non lo sarà mai: la Roma non può aspettarsi che un attaccante d’area di rigore si trasformi improvvisamente in un regista offensivo. Ma da qui allo scempio a cui i tifosi dei capitolini hanno assistito da inizio anno ‘ce ne passa…’

Per questo, più di qualcuno fra gli addetti ai lavori ha paventato la possibilità di una sua partenza già nella prossima finestra di mercato. Evenienza che secondo Fernando Orsi, non sarebbe però una scelta corretta.

Roma, Orsi: “Altro che Dovbyk! Bisogna investire per sostituire Shomurodov”

In diretta su Radio Radio Lo Sport, l’ex portiere ha detto che punterebbe sull’ucraino anche l’anno prossimo.

“Oltre a Dovbyk, alla Roma serve un altro attaccante più forte di Shomurodov. L’ucraino se viene servito diversamente sa fare gol, li ha fatti in Spagna. Non è un grandissimo giocatore ma è uno che la battaglia la fa e a volte la vince anche. Non è un attaccante da 25 gol ma 15/17 li può fare. La Roma deve fare l’investimento per sostituire Shomurodov. Non può scaricare Dovbyk dopo il primo anno. Ranieri sta facendo di necessità virtù. La rosa della Roma non è peggiore di quella di Fiorentina o Lazio“.