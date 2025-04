Ritiro Hamilton, ultim’ora: il campione della Ferrari può smettere subito

Indiscrezione a sorpresa che potrebbe stravolgere i piani della Ferrari: Lewis Hamilton penserebbe ad un ritiro anticipato dal mondo dei motori.

Quando la Ferrari, già un anno fa, annunciò Lewis Hamilton come nuovo pilota della sua scuderia in Formula 1, moltissimi tifosi sognarono subito in grande. Avere tra le proprie fila un personaggio così rilevante e vincente doveva essere sintomo di un ritorno ad altissimi livelli per il team italiano, che nel 2024 ha concluso la stagione automobilistica in crescendo.

Peccato che le prime settimane di Hamilton con la tuta rossa indosso sono state a dir poco deludenti. Nei gran premi finora corsi, il campione britannico ha totalizzato solo 31 punti, senza mai salire sul podio. L’unica gioia sinora è la vittoria nella Sprint Race a Shanghai, ma per il resto in Ferrari tira aria di delusione e di flop.

È ancora presto ovviamente per tirare le somme, visto che le prove non brillanti di Hamilton dipendono anche da una monoposto tutt’altro che promettente e da errori di strategia che il team guidato da Frederic Vasseur ha commesso (vedi la doppia squalifica subita proprio nel GP in Cina). Ma iniziano a circolare voci sul futuro di Hamilton che appaiono davvero sorprendenti, quasi da rivoluzionare le strategie future della scuderia.

Hamilton via dalla Ferrari? Il pronostico dell’ex pilota lascia tutti di stucco

A Maranello c’è chi parla persino di un Lewis Hamilton deluso e demotivato, tanto da aver disertato diversi incontri con la stampa. Non si aspettava un impatto così delicato e difficile con la Ferrari, visto che fatica ad adattarsi ad uno stile di guida diverso nonostante la sua esperienza automobilistica infinita.

Intanto, a proposito di indiscrezioni e voci, l’ex pilota tedesco Ralf Schumacher (fratello minore dell’amatissimo Michael) è intervenuto nel corso del podcast Sky F1 Backstage Pit Lane, parlando proprio della situazione di Hamilton. L’impressione è che la storia tra il britannico e la Ferrari possa concludersi anzitempo.

“Hamilton non riesce a gestire la Ferrari, è davvero abbattuto. Se continua così, c’è il rischio che a un certo punto Lewis dica ‘non voglio più tutto questo, voglio vivere la mia vita, così ostacolo solo la squadra’. Quello che la Ferrari e Hamilton avevano in mente era un progetto enorme, ma al momento è molto lontano da Charles Leclerc. Non avrei mai pensato che il distacco sarebbe stato così estremo”.

Le parole di Schumacher calzano a pennello con vecchie dichiarazioni di Hamilton, che aveva fatto intendere come fosse pronto a continuare in F1 finché si sarebbe sentito motivato e divertito dalla competizione. Il matrimonio con la Ferrari potrebbe chiudersi in anticipo qualora l’inglese si sentisse realmente spaesato e non più adatto al progetto.

Eppure la Sprint Race vinta a Shanghai dimostra come non si tutto da buttare. Quando la monoposto SF-25 non ha problemi e la pista è adatta, Hamilton può tornare a dominare. Ma ci vorrà pazienza, lavoro e motivazioni alte.