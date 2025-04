Pogacar, è ufficiale: colpo di scena in vista della Liegi-Bastogne-Liegi

Altra notizia a sorpresa per Tadej Pogacar, il campionissimo del ciclismo internazionale che vuole battere ogni record.

Secondo l’opinione di molti, il vero re odierno del ciclismo su strada è Tadej Pogacar. Ovvero il fuoriclasse sloveno che ha messo in fila una serie di trionfi impressionanti, diventano un vero e proprio cannibale di questo sport. Non dà segnali di cedimento il classe ’98, visto che anche il 2025 è incominciato nel segno della vittoria.

Pogi, come viene soprannominato dai suoi tifosi affettuosamente, primeggia dal 2021 nel World Ranking UCI, come ciclista più prestigioso e vincente del momento. Come detto negli ultimi mesi si è tolto altre soddisfazioni, vincendo senza troppi affanni l’UAE Tour, la Strade Bianche e il secondo Giro delle Fiandre della sua carriera.

Dopo l’ultimo successo, quello della scorsa settimana alla Freccia Vallone in Belgio, Pogacar si sta preparando all’ultimo appuntamento del cosiddetto ‘Trittico delle Ardenne’. Ovvero la storica corsa Liegi-Bastogne-Liegi, una grande classica del ciclismo europeo giunta alla sua 111ª edizione.

UAE Emirates XRG, ecco la squadra che scorterà Pogacar alla Liegi-Bastogne-Liegi

La squadra in cui milita Tadej Pogacar, ovvero la UAE Emirates XRG, ha ufficializzato gli uomini che parteciperanno proprio nella classica del Belgio di domenica 27 aprile. Ovviamente il campione sloveno è l’uomo più atteso, visto che è il detentore del trofeo ed ha già vinto due volte in carriera a Liegi.

Interessante però sarà scoprire chi saranno gli uomini che ‘scorteranno‘ Pogacar alla caccia del trionfo nella Doyenne. I nomi più interessanti sono quelli del franco-russo Pavel Sivakov e lo statunitense Brandon McNulty, ciclisti di altissimo livello che potrebbero a loro volta puntare al titolo, qualora la gara si mettesse in un certo modo.

Il team di sette ciclisti della UAE Emirates si completa con la presenza dell’austriaco Felix Groβschartner, il norvegese Vegard Stake Laengen, lo sloveno Domen Novak e il belga Florian Vermeersch. Questi ultimi sono tutti ciclisti gregari, a cui spetteranno almeno sulla carta compiti di fatica, da apripista o di protezione nei confronti di Pogacar o di altri singoli del team emiratino pronti a lottare per la vittoria finale.

Oltre ad essere una delle tre gare classiche delle Ardenne, la Liegi-Bastogne-Liegi è anche una delle cinque ‘classiche monumento’ del ciclismo internazionale, assieme alla Milano-Sanremo, il Giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix ed il Giro di Lombardia. Fondata nel 1892, questa corsa vede ad oggi il mitico Eddy Merckx come il ciclista più titolato (5 successi), ma Pogacar farà di tutto per eguagliare e battere questo record.