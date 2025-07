L’abbiamo visto soprattutto durante la pandemia di COVID-19: l’informazione, oggi, non è semplicemente un mezzo di comunicazione, ma uno strumento centrale nel modellare il consenso. Serve per orientare le scelte dei cittadini, convincendoli che ciò che viene loro proposto – o imposto – sia nell’interesse collettivo. E spesso, per farlo, si fa leva non sulla verità, ma sulla mistificazione dei fatti, sull’esaltazione di alcune figure politiche e sulla diffusione di paure sistematiche.

Come sottolineato nel corso di Un Giorno Speciale dal Prof. Carlo Iannello, “l’informazione ha il compito di trasformare sacrifici imposti in scelte apparentemente vantaggiose”. E per raggiungere questo scopo, si usano strategie comunicative sempre più raffinate.

Energia e “spinta gentile”: come si crea l’illusione della scelta

Un caso emblematico riguarda il settore energetico. Come spiega Iannello, la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell’energia è stata costruita attraverso un processo graduale ma strategico:

“Ti fanno credere che conviene. Ti parlano di bollette più leggere, offerte integrate, risparmi illusori. E intanto ti portano, con la cosiddetta ‘spinta gentile’, a fare la scelta che hanno deciso per te”.

Così, il 90% degli italiani è stato indotto a lasciare il mercato tutelato. Solo in seguito, quando ormai quasi tutti erano passati al libero, è scattato l’obbligo formale. E il risultato? “La Rera ha detto chiaramente che chi è passato al mercato libero ci ha perso. Le bollette sono aumentate e i grandi operatori hanno fatto superprofitti”.

Il professore descrive in dettaglio anche l’assurdità del meccanismo di formazione dei prezzi nel libero mercato dell’energia:

“Se io ho energia sufficiente per coprire il 90% del fabbisogno e me ne serve solo un 10% extra, quel 10% viene comprato a prezzi stellari. Ma poi io rivendo tutta l’energia, anche quella prodotta a basso costo, allo stesso prezzo gonfiato. E il guadagno è immenso”.

Lo Stato? Impotente. Può solo dare contributi per aiutare le famiglie, “ma non può più fissare il prezzo”, come accadeva in passato.

Dal clima e pandemia di COVID: come si costruisce il consenso

Più sono gravosi i sacrifici richiesti ai cittadini, più l’informazione gioca un ruolo decisivo. Che si tratti di sostituire l’auto con una elettrica da 100.000 euro, fare il cappotto termico alla propria casa o accettare un vaccino obbligatorio, il metodo è lo stesso: creare paura.

“L’inquinamento? Ti convincono che se non agisci sei tu il responsabile della fine del pianeta. Il Covid? Ti fanno credere che se non ti vaccini, ucciderai gli altri. Paura e senso di colpa diventano strumenti di governo”.

E l’esempio è lampante anche con il tema ambientale: “Il problema non è lo yacht di Bezos, che consuma come una città, ma la tua auto. Mentre c’è una guerra mondiale a pezzi, ti fanno sentire in colpa per la CO₂ del tuo tubo di scappamento”.

Pensare con la propria testa è l’atto più sovversivo

L’informazione, conclude Iannello, non informa più, ma orienta, plasma, persuade. Non c’è più bisogno di imporre per legge quando si riesce a ottenere adesione spontanea a decisioni già prese.

E in tutto questo, ciò che viene progressivamente meno è la capacità critica delle persone: “Ci spingono a non pensare con la nostra testa. E quando qualcuno lo fa, viene deriso o emarginato”.