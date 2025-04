Di Giovambattista: “Francesco? Grande Papa. Sul rinvio della Serie A…”

Quella di oggi è stata una Pasquetta senza dubbio particolare; scossa inevitabilmente dalla bruttissima notizia della morte di Papa Francesco. Una figura storica, amata generalmente e dalla voce sempre chiara e molto saggia, soprattutto in materia di diritti civili o su un tema delicato come quello della guerra.

Ma non solo: Papa Bergoglio era, ed è sempre stato fino alla fine anche un appassionato di sport, e in particolare di calcio. Il suo amore per la squadra argentina del San Lorenzo era cosa nota a tutti. Tutti ricorderanno l’amichevole della ‘solidarietà’ giocata all’Olimpico nel settembre 2016 proprio fra i rossoblù e i giallorossi della Roma, in onore del sommo pontefice.

In diretta su Radio Radio Lo Sport, il direttore Ilario Di Giovambattista ha voluto ricordare l’argentino citando questo suo lato più ‘umano’ e meno solenne. Spazio poi a un commento sulla polemica legata al rinvio delle partite di Serie A di quest’oggi.

Di Giovambattista: “Papa Francesco? Per come l’abbiamo conosciuto in questi anni, avrebbe voluto che oggi si giocasse”

“All’età di ottantotto anni se n’è andato un grande papa. È stato sicuramente anche un pontefice molto sportivo; un vero amante anche del del calcio. La sua passione per il San Lorenzo di Almagro non è mai stata nascosta nemmeno dallo stesso Bergoglio, anzi. Ho letto sui social del dibattito sulla necessità o meno di rinviare le partite di calcio di oggi. E’ chiaro che c’è grande sensibilità da questo punto di vista, e quindi la Lega Calcio ha deciso di rinviare le partite secondo. Ma secondo me Papa Francesco avrebbe voluto che giocassero (se l’abbiamo conosciuto un po’ in questi mesi) mi sento di confermarlo. Credo che Papa Francesco avrebbe voluto che si giocasse. Ma ovviamente non possiamo interpretare il pensiero di una persona così grande che ormai non c’è più. Io personalmente ti dico che non avrei avuto niente in contrario. Del calcio sappiamo anche farne a meno, ci mancherebbe. Ma giocare oggi non avrebbe portato nulla di negativo nei confronti del Papa“.