La Serie A si ferma: tutte le partite di oggi rinviate per la morte di Papa Bergoglio

Tutte le partite di Serie A previste per oggi sono rinviate a data da destinarsi. Questa la decisione dopo l’arrivo della notizia della morte di Papa Bergoglio in mattinata. Non si conosce ancora la data di recupero delle quattro sfide di Campionato previste per questo lunedì di Pasquetta. Sono dunque ufficialmente rinviate Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus.

Si ferma dunque tutto lo sport per decisione del CONI, anche le altre discipline e i campionati minori oggi sono compresi nel provvedimento. Resta da capire quando saranno recuperate le partite rinviate, al momento non si può stabilire una data. La partita della Fiorentina ha la collocazione più complicata visto l’impegno della Viola in Conference League.