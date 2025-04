Niente più messaggi truffa e chiamate spam con questo servizio, costa 7 euro: come attivarlo

Con 7 euro dici addio ai messaggi truffa e alle chiamate spam: ecco come attivare questo comodo servizio.

Sempre più spesso capita, quando si sta in macchina, in ufficio oppure poco prima di pranzare, di ricevere telefonate di call center che praticano un telemarketing piuttosto aggressivo oppure messaggi che il più delle volte celano delle truffe.

L’obiettivo di questi messaggi è quello di reperire dati dell’utente, come indirizzo e-mail, numero di cellulare o dati anagrafici, che vengono utilizzati per reiterare altre chiamate o messaggi truffa. Per fortuna esiste ora un comodo servizio, che costa 7 euro, che permette di dire basta a questi messaggi truffa e alle chiamate spam. Ecco come attivarlo.

Come attivare il servizio per dire basta ai messaggi truffa e alle chiamate spam

Le chiamate spam e i messaggi truffa sono sempre più all’ordine del giorno, purtroppo, e sono anche piuttosto seccanti. Sarebbe meraviglioso se si potessero finalmente non ricevere più ed in effetti è possibile.

È sufficiente attivare un nuovo servizio, che si chiama Incogni, che gestisce le pratiche per la rimozione dei dati personali dell’utente, contattando direttamente i “data broker” e richiedendo la cancellazione dei dati. Il servizio, che funziona con abbonamento, costa 7,29 euro + IVA al mese se si sottoscrive l’abbonamento annuale, che è il più conveniente.

Esiste anche un altro piano, chiamato Unlimited che, oltre a cancellare tutti i dati personali dell’utente, consente anche di selezionare tutti i siti web da cui rimuovere i propri dati (esclusi social, siti governativi, blog e forum) e di avere l’assistenza da parte di esperti della privacy. Questo abbonamento ha un costo di 12,99 euro + IVA al mese.

Una volta scelto l’abbonamento più in linea con le proprie esigenze, si può pagare anche con PayPal. Incogni verrà dunque autorizzata ad iniziare il suo operato e quindi a richiedere la cancellazione dei dati personali dell’utente per cui opera. Il servizio è molto comodo e consente anche di monitorare i report periodici che Incogni invia all’utente per seguire lo stato delle pratiche di rimozione dei propri dati sensibili.

In questo modo l’utente otterrà più privacy e finalmente vedrà ridotti i messaggi truffa e le chiamate spam. Questo di Incogni è un servizio davvero comodo per chi non vuole più essere disturbato da queste operazioni di telemarketing aggressivo e tentativi di truffa, ed è anche coperto da una garanzia di rimborso di 30 giorni.