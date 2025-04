“Leva sì o leva no? Ecco cosa ne pensa la maggioranza degli italiani” | Francesco Cianfanelli

Dal tema del riarmo europeo fino all’ipotesi della reintroduzione della Leva obbligatoria. Su “Lavori In Corso”, ospite di Stefano Molinari, Francesco Cianfanelli ha commentato l’opinione degli italiani su molte di queste tematiche. In particolare, l’ultimo sondaggio condotto da YouTrend evidenzia una spaccatura nell’opinione pubblica italiana riguardo alla reintroduzione della leva militare obbligatoria per i neomaggiorenni. II 53% degli intervistati si dichiara contrario, mentre il 41% è favorevole. 6% invece la percentuale degli astenuti.

“I dati esprimono una generale contrarietà dell’opinione pubblica del nostro paese. E, considerando che al sondaggio non hanno preso parte i minorenni, è verosimile immaginare che il dissenso nella popolazione totale sia ancora maggiore”. Queste le parole di Cianfanelli, a commento dell’indagine statistica. L’analisi per fasce d’età, infatti, mostra che i giovani tra i 18 e i 34 anni sono i più contrari: solo il 36% è favorevole, mentre il 55% si oppone. Al contrario, tra i 35 e i 54 anni, il 51% è favorevole e il 44% contrario. Nella fascia dai 55 anni in su, il 49% si dichiara favorevole e il 43% contrario. Dal punto di vista politico, gli elettori di Fratelli d’Italia sono i più favorevoli alla reintroduzione della leva, con il 55% a favore e il 44% contrario. Tra gli elettori di Forza Italia, il 49% è favorevole e il 51%