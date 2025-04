Le scarpe in giro per casa non sono più un problema: ho risolto spendendo pochissimo e senza scarpiera

Come risolvere definitivamente il problema delle scarpe in giro per casa ma senza usare le classiche scarpiere.

Uno dei problemi più comuni che si presentano in casa è come sempre la questione dello spazio che non sembra essere mai abbastanza. Non si sa per quale misterioso motivo, più gli ambienti saranno grandi e meno sembrerà esserci spazio a sufficienza per tutte le cose che ci sono in giro, creando così una situazione di caos generale.

Le scarpe, ad esempio, non fanno altro che peggiorare questo stato confusionale perché non si sa mai dove sistemarle in modo adeguato, tenendole così sparse in giro per casa, con le loro scatole annesse. Certo, la soluzione migliore sarebbe quella di posizionare delle scarpiere, ma non sempre si riuscirà a trovare la giusta collocazione per un ulteriore mobile.

Come trovare la giusta collocazione delle scarpe ma senza usare la classica scarpiera

Oltre ad essere ingombranti, non possiamo negare che spesso il design delle classiche scarpiere non è poi così moderno. Metterne una in casa, quindi, potrebbe stonare con tutto il resto dell’arredamento, soprattutto se c’è uno stile contemporaneo. Come fare allora per sistemare le scarpe senza rischiare di rimpicciolire ancora di più gli spazi? Ebbene, le soluzioni da adottare sono varie, tutte di tendenza, pratiche ed economiche.

Quando si tratta di stile in casa, gli interiori designer sanno sempre cosa consigliare affinché gli ambienti possano risultare, in primis alla moda, e in secondo luogo funzionali. Per quanto riguarda le scarpiere, anche per gli esperti del settore sono orma passate di moda, al loro posto delle idee che fanno tendenza e ingombrano molto meno.

Una delle prime idee da provare è quella di optare per dei pouf contenitori. Questi elementi di diverse grandezze, forme e colore, non solo fanno design, ma aprendosi permettono di contenere un numero considerevole di scarpe. Come second alternativa ci sono i guardaroba con scarpiera integrata. Si tratta di semplici mobili da ingresso, dotati di alcuni ripiani su cui sistemare le scarpe. L’unica ‘pecca’ è che può contenere un numero limitato di calzature, che saranno sempre in bella vista. Infine, anche creare in casa un armadio apposito per le scarpe è un’idea da considerare se non piacciono le scarpiere. Si tratta di rimedi molto pratici e risulteranno essere davvero utili.