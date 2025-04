“Inutile Von der Leyen che si strappa i capelli, è necessario trattare” | Capezzone VS Troili

L’Europa crolla, le borse sono in netto ribasso e il timore di una recessione è dietro l’angolo. Piazza Affari (Milano) risulta in discesa (-7,1%), la decisione di Donald Trump di imporre dazi pari al 20% su tutti i prodotti europei sta creando non pochi problemi. Anche gli investitori si trovano in netta difficoltà. Come riporta anche TodayEconomia, “Leonardo cede il 10,13%, seguono le perdite di importanti banche come Banco Bpm (-10,44%), Monte dei Paschi di Siena (-9,89%) e Unicredit (-8,24%). In perdita netta anche Stellantis, -6,64%. Un bagno di sangue. Anche lo spread Btp-Bund è in rialzo: ora è a 118 punti (+5,25%)”.

Il discorso non muta se si volta lo sguardo verso il resto dell’Europa.

Oltre oceano troviamo anche Wall Street, Tokyo e Hong Kong in calo. Per Pechino i dazi reciproci sono stati fissati al 34% che, sommatosi a quelli di inizio del 20% vanno a contare un 54%.

Insomma, regna un vero e proprio caos. Il Presidente USA però non si fa abbattere da questo, continua a tirare dritto rendendosi disponibile nel trattare qualora lo ritenesse opportuno.

L’analisi di Daniele Capezzone e Olimpia Troili in diretta.