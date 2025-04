Inter-Cagliari 3-1: Arnautovic non fa rimpiangere il turnover

Tornati dal successo Champions all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco, a San Siro, l’Inter fa 3-1 al Cagliari e allontana il Napoli, ora momentaneamente a 6 punti dal primo posto. Simone Inzaghi preferisce fare turnover in vista del ritorno di Champions. In queste condizioni, esce Thuram ed entra Marko Arnautovic, che sblocca il match nel primo tempo e non delude il suo allenatore.

Sempre Arnautovic serve un assist perfetto a Lautaro, big che Inzaghi ha preferito non sostituire. E fa bene: l’argentino batte Caprile. Dopo tenta pure una rovesciata che però non finisce in porta.

Nella ripresa, i sardi spaventano l’Inter con il gol di Piccoli, agile nello sfruttare il cross di Augello e piazzarla in porta con un colpo di testa. Questa volta i nerazzurri non si lasciano andare. Richiude subito la ferita inferta dagli ospiti Bisseck, che vola alto su calcio d’angolo e battezza il 3-1 definitivo.

Il Cagliari fa qualche tentativo nel finale: Piccoli ha l’occasione per riaprire, ma De Vrij lo ferma sulla linea di porta, a Sommer battuto.

Il discorso Scudetto rimane aperto per il Napoli, che lunedì dovrà battere l’Empoli per riavvicinarsi. L’Inter fa bene a tornare a San Siro senza amaro in bocca in vista della resa dei conti contro il Bayern Monaco.