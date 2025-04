Illuminazione in camera da letto, quale scegliere per ottenere il massimo della funzionalità: non tutti ne sono a conoscenza

Illuminazione in camera da letto: ecco i consigli degli interiori designer per ottenerla perfetto e rendere l’ambiente calmo e rilassante.

La camera da letto è uno degli ambienti di casa a cui siamo particolarmente legati. Si tratta del nostro rifugio personale, il luogo perfetto dove ritrovare finalmente la calma e il relax dopo ore passate fuori casa a correre tra un impegno e l’altro. Il posto perfetto dove poter leggere un buon libro, staccando per un attimo i pensieri da tutto il resto.

Proprio per tutta questa serie di motivi, la camera da letto dovrà essere particolarmente accogliente, pratica e funzionale, oltre ad essere un ambiente capace di infondere pace, calma e serenità. E per ottenere tutto questo appena elencato, il modo in cui si andrà ad arredare, ma anche i colori scelti, faranno sicuramente la netta differenza.

Come illuminare la camera da letto per creare un ambiente confortevole e rilassante

Il colore delle pareti della camera da letto e gli arredi scelti avranno sicuramente un ruolo cruciale nel trasformare l’ambiente e nel renderlo quanto più funzionale possibile. Oltre a questi due elementi, c’è un altro aspetto da considera e che spesso viene trascurato, ossia come illuminare in modo corretto la camera da letto, perché a differenza di quello che si possa pensare, anche questo dettaglio avrà un ruolo cruciale.

Secondo gli interiori designer, all’interno della camera da letto devono esserci tre tipologie di luce da combinare per ottenere un ambiente che unisca estetica, funzionalità e benessere. Sono divise in tre categorie principali che ora andremo a scoprire:

Luce generale: è senza dubbio il primo step d’illuminazione in camera da letto i e serve a rendere lo spazio visivamente armonioso e ben bilanciato. Dovrà quindi essere avvolgente e rilassante e per ottenerla si dovrà puntare tutto su una luce calda da installare nel lampadario principale della camera; Illuminazione per il letto: si tratta di una luce creata e studiata proprio per dare luce alla zona del letto. Dovrà essere calda, delicata e intima, per creare il giusto punti d’illuminazione ma senza esagerare. Ideali sono quindi le lampade da comodino o anche gli applique da parete; Illuminazione d’accento: si tratta di quel tocco in più che permette di completare l’ambiente e per rendere determinati angoli più. Non sono luci principali ma semplici aggiunte che donano la giusta illuminazione. Fra queste troviamo quelle negli armadi, sulla testiera del letto, nella zona trucco e anche dietro la televisione.

Insomma, seguire questi semplici consigli permetterà di ottenere una camera da letto perfetta, confortevole e funzionale, rendendola un vero gioiellino.