Il Paradiso delle Signore, la Rai ci ripensa: cambia di nuovo la programmazione

La Rai cambia di nuovo la programmazione e, nel nuovo palinsesto, ci sono novità anche per Il Paradiso delle Signore. Ecco cosa devono aspettarsi gli spettatori.

Il Paradiso delle Signore è, insieme ad Un Posto al Sole, una delle soap opere più amate dal pubblico italiano. Ogni pomeriggio sono tante le persone che si sintonizzano su Rai Uno per conoscere le avventure delle Veneri e degli altri protagonisti della fiction che ruota intorno al grande magazzino di Milano “Il Paradiso delle Signore”.

In quest’ultima settimana è cambiata spesso la programmazione della fiction che a volte è andata in onda ed altre no. A questo proposito, la Rai ha cambiato nuovamente idea e ci sono novità per quanto riguarda la messa in onda della soap opera nei prossimi giorni. Ecco cosa si sa.

Cambio di programmazione per Il Paradiso delle Signore

Sono tante le persone appassionate de Il Paradiso delle Signore, che non vedono l’ora di scoprire cosa succederà ai loro beniamini. In quest’ultima settimana, complici le feste Pasquali e la triste scomparsa di Papa Francesco, spesso ci sono stati dei cambiamenti nella programmazione della fiction.

A questo proposito la Rai ci ha ripensato di nuovo: per venerdì 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione, era previsto lo stop de Il Paradiso delle Signore. Tuttavia pare che andrà in onda normalmente per recuperare la puntata che non è andata in onda martedì 22 aprile a causa della scomparsa del caro Papa.

Dopo questo triste avvenimento, infatti, non solo su Rai Uno è cambiata la programmazione, ma un po’ in tutte le reti televisive, per garantire un’informazione più puntuale proprio sull’avvenimento e per rispetto per questa perdita che ha toccato tutti. Il 25 aprile, dunque, Il Paradiso delle Signore andrà in onda normalmente ma al posto di una puntata prolungata da La Volta Buona di Caterina Balivo, e sarà seguita da La Vita in Diretta.

Dopo l’appuntamento di venerdì, mancheranno poche puntate prima del finale di stagione, che andrà in onda venerdì 2 maggio. Da quel momento gli attori torneranno sul set per girare le puntate della decima stagione che gli spettatori potranno seguire in tv a partire da settembre. Chiunque voglia dunque conoscere cosa succederà ai propri beniamini (Adelaide, Marta, Enrico e le Veneri del grande magazzino milanese), dovrà rimanere sintonizzato per gli ultimi imperdibili episodi della nona stagione.