Il divano letto è il passato, la nuova soluzione è rivoluzionaria: super risparmio

Un divano letto è certamente comodo e pratico ma esiste un’altra soluzione rivoluzionaria e più conveniente. Ecco di quale si tratta.

Quando si hanno ospiti improvvisi in casa o si ha bisogno di qualche posto in più per dormire in casa, in tanti hanno spesso l’idea di acquistare un divano letto. Effettivamente questo è un divano, quindi comodo per guardare la tv o rilassarsi ma, all’occorrenza, si trasforma in un letto ad una piazza (o una e mezza o due, a seconda delle dimensioni).

Ad assolvere a questa funzione di avere più posti per dormire, però, c’è anche un’altra soluzione alternativa al divano letto, che è rivoluzionaria e permette anche di risparmiare. Ecco di cosa si tratta.

La soluzione alternativa al divano letto

Il divano letto è sempre stato considerato comodo e pratico da tenere in casa per avere un posto dove rilassarsi, chiacchierare con gli amici o guardare le proprie serie tv ma anche un posto per dormire, all’occorrenza, per qualche ospite.

Eppure esiste una soluzione rivoluzionaria e alternativa che garantisce un super risparmio rispetto al divano letto. Si tratta dei letti a scomparsa e dei mobili trasformabili. In pratica i letti sono integrati in strutture come armadi, librerie o pareti attrezzate. Di fatto non si vedono ma si possono “tirar fuori” quando servono.

Sono delle soluzioni pratiche e versatili che sfruttano al meglio lo spazio che c’è in casa trasformandosi letteralmente in base alle esigenze che si hanno, senza sacrificare lo stile e il design, anche perché esistono adattabili a qualsiasi contesto, da una casa moderna a quella più classica e rustica.

I letti a scomparsa sono anche più comodi del divano letto perché montano un vero e proprio materasso e sono facili da usare e progettati per durare nel tempo. Inoltre si può scegliere quello più in linea con le proprie esigenze e lo spazio che si ha a disposizione. Ad esempio esistono letti a scomparsa verticali, che possono essere integrati in armadi e librerie e sono ideali per stanze di piccole dimensioni.

Poi ci sono quelli orizzontali, ideali per soffitti inclinati e spazi bassi, come ad esempio in una mansarda. Infine ci sono quelli trasformabili con scrivania, versatili in base all’utilizzo che si vuole fare. L’importante, quando si opta per questa soluzione alternativa al divano letto, è puntare sulla qualità, quindi su letti realizzati con materiali resistenti e meccanismi sicuri, e sullo stile, da adattare anche al resto dell’arredo.

Dunque, quando si ha voglia di posti letto in più, invece che optare per il divano letto, che ormai è il passato, si possono considerare i letti a scomparsa e i mobili trasformabili, più pratici, più comodi e meno costosi.