Ikea, costa solo 1 euro ed è un capolavoro unico: boom di vendite

Da Ikea è in vendita un nuovo prodotto che sta facendo impazzire tutti. Costa solo 1 euro e sta andando a ruba. Ecco di cosa si tratta.

Ogni giorno tantissime persone affollano i negozi Ikea per acquistare mobili, complementi di arredo e accessori per la propria casa. In effetti qui ci sono proposte e soluzioni belle e funzionali per ogni ambiente, a costi accessibili e di stili diversi, da quelli moderni passando per quelli contemporanei o più rustici.

Insomma, ognuno riesce a trovare ciò che fa al caso proprio da Ikea. Periodicamente, poi, ci sono nuovi prodotti che, il più delle volte, diventano così tanto di tendenza che vanno a ruba. È il caso di quest’ultimo che costa solo 1 euro e sta facendo impazzire tutti. Ecco di cosa si tratta.

Le caratteristiche del prodotto di Ikea ad 1 euro che sta facendo impazzire tutti

La nuova idea di Ikea in fatto di arredamento è davvero geniale e parte dal concetto di “tiny house”, le case giapponesi di piccole dimensioni in cui però tutto è concertato a regola d’arte per dare comfort e funzionalità. La sfida del colosso svedese è quella di rendere vivibile uno spazio da 10 mq mettendoci dentro tutto ciò che è necessario e sfruttando ogni centimetro.

Questo miniappartamento si articolerebbe in un piano terra con ingresso, piccola cucina, bagno ed elettrodomestici essenziali. Ogni centimetro viene massimizzato al massimo con armadi su misura, tavoli pieghevoli e divano letto: non solo tutto è funzionale e pratico ma anche bello da vedere.

Queste tiny house possono essere affittate a solo 1 euro al mese, purché si viva in Giappone. In effetti è proprio a Tokyo che è partita questa iniziativa di Ikea dove i piccoli appartamenti vengono affittati a 99 yen al mese. Dunque il colosso svedese, con questa idea geniale, sposa la filosofia dell’essenzialità giapponese in fatto di case. I giapponesi sono infatti molto attenti all’urbanizzazione sostenibile.

L’iniziativa di Ikea fa capire che è possibile vivere dignitosamente anche in un piccolo spazio, avendo tutto ciò di cui si ha bisogno ma anche armonia e bellezza visiva. In molti si chiedono se, prima o poi, questo progetto prenderà piede anche in altre parti del mondo, perché convinti che abbia del potenziale e possa funzionare. Bisognerà attendere per scoprire se sarà così e se le tiny house di Ikea arriveranno, magari, anche in Italia.