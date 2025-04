Harry, ora è finita davvero: il gesto di re Carlo scuote tutti

Nuovi tumulti nella casa reale inglese dove i rapporti tra re Carlo e suo figlio Harry sono sempre più tesi. Pare che tra i due ora sia finita davvero.

Che i rapporti tra re Carlo III e suo figlio Harry non fossero dei migliori è risaputo: pare addirittura che il principe abbia saputo delle condizioni di salute di suo padre solo tramite i media e che nessuno lo abbia avvisato delle cure mediche a cui è stato sottoposto per combattere il cancro.

Il motivo di questo distacco non è noto: c’è chi ipotizza che tutto sia partito dagli attacchi pubblici di Re Carlo alla moglie di Harry, Meghan Markle, dopo l’addio alla famiglia reale e al trasferimento negli Stati Uniti. Ma c’è un gesto eclatante che ha fatto re Carlo che potrebbe aver messo fine a tutto una volta per tutte. Ecco cosa ha fatto.

Re Carlo e il principe Harry: fra loro è finita davvero

Il rapporto fra Re Carlo e Harry a quanto pare non esiste più. Una fonte reale ha rivelato a People che il sovrano “non risponde né alle lettere né alle telefonate del figlio”. Proprio per questo Harry avrebbe saputo della salute del padre solo attraverso i media.

I due appaiono quindi molto distanti e negli ultimi mesi non è cambiato nulla fra loro. Ma quali sono i motivi di questa rottura? A quanto pare non solo gli innumerevoli attacchi alla famiglia di Harry e sua moglie Meghan Markle dopo l’addio alla corona e il trasloco negli States…

Ad infastidire il sovrano sarebbe stata piuttosto la battaglia legale intrapresa dal figlio per riavere, al suo rientro in Inghilterra, la protezione di Scotland Yard. A negargli questa scorta finanziata con il denaro pubblico, e riservata solo ai membri attivi della famiglia reale, sono stati i consiglieri di Carlo legati al comitato Ravec (Royal and Vip Executive Committee).

Secondo Harry questa decisione sarebbe stata presa dal Palazzo per controllarlo e convincerlo a tornare nella famiglia reale. Lo stesso Harry recentemente ha dichiarato: “La sicurezza è sempre stata la cosa più importante”. Lui stesso è convinto che suo padre potrebbe ripristinare la protezione di Scotland Yard per lui, per sua moglie Meghan Markle e per i loro due figli, Archie e Lilibet Diana.

Ma a quanto pare il sovrano non sarebbe intenzionato a ridargli la scorta. Così Harry e Meghan Markle pagano personalmente per la propria sicurezza in Canada, il luogo in cui si sono trasferiti dal 2020 dopo l’addio alla Royal Family. Proprio il Canada fece sapere di non essere più tenuto a fornirgli una scorta dato che erano diventati “due cittadini comuni”.

Anche dopo il trasferimento negli Stati Uniti, Donald Trump fece sapere che non avrebbe pagato per la loro protezione. A quanto pare comunque la battaglia legale di Harry per avere la scorta in Inghilterra si sta rivelando infruttuosa, dato che non riceve risposte da suo padre e dato che sembra che proprio questo possa essere il motivo della loro definitiva rottura.