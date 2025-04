Gesto irrispettoso di Marquez, Valentino Rossi su tutte le furie: cos’è successo

Si torna a parlare ancora del dualismo non proprio positivo tra il mitico Valentino Rossi e l’attuale pilota Ducati Marc Marquez.

Valentino Rossi ancora oggi viene ricordato dagli appassionati di motori come una vera e propria icona del motorsport. Un brillante e dominante pilota che ha raccolto numerosissimi successi sulle due ruote, fin da quando era un adolescente di grande prospettiva. Una leggenda che ha detto addio alla MotoGP da ormai quattro anni.

Durante la sua carriera il Dottore ha vissuto moltissime rivalità. Indimenticabile il dualismo con un altro grande talento italiano come Max Biaggi, senza tralasciare i duelli con Casey Stoner, Sete Gibernau e Jorge Lorenzo. Ma forse lo scontro che fece più rumore fu quello con Marc Marquez, attuale pilota della Ducati.

I tifosi ricordano benissimo ciò che accadde esattamente 10 anni fa al Gran Premio della Malesia. Quando Rossi e Lorenzo si giocavano il mondiale piloti in MotoGP, ma la strategia furba ed aggressiva del più giovane Marquez costrinse l’italiano ad un impatto, che gli costò un’enorme penalità in vista dell’ultimo GP di Valencia, consegnando di fatto il titolo a Lorenzo.

Scontro Rossi-Marquez, dieci anni dopo: arriva la ricostruzione di Scott Redding

Un episodio indimenticato, che fece nascere una certa antipatia tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Ma in realtà, chi conosce bene il mondo del motociclismo ed entrambi i protagonisti giura che tale dualismo abbia radici ben più profonde. In particolare Scott Redding, ex pilota MotoGP fino al 2018, ha raccontato alcune indiscrezioni su questo rapporto.

Al podcast Motorsport di Repubblica, lo stesso Redding ha raccontato la vera genesi della rivalità, che risalirebbe al 2014: “Valentino invitò Marquez nel suo Ranch, per provare amichevolmente la pista da cross. Marc si presentò con il camion HRC e una squadra al completo. Era tipo una moto di serie e questo fece arrabbiare Valentino, che la vide come una mancanza di rispetto, per lo spirito dell’invito”.

Un episodio di cui si era parlato già in passato, anche se tramite diverse testimonianze poco chiare. Si vociferava che nel 2014 Marquez e Rossi si sfidarono al Ranch in condizioni anche piuttosto assurde, con lo spagnolo proveniente da una rovinosa caduta nel GP di Misano e Valentino ancora brillo dopo una notte di bagordi ed alcolici. Un duello molto sentito, come se i due fuoriclasse fossero pronti a tutto pur di esaltare la rispettiva forza.

Ciò che accadde a Sepang l’anno dopo, con la mossa astuta di Marquez e la penalità inflitta a Rossi che costò il mondiale a quest’ultimo, appare naturale conseguenza di un rapporto teso e combattivo. Chissà se in futuro ci sarà modo tra i due piloti di alleggerire gli animi.