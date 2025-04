Georgescu senza filtri da Carlson ▷ “Attualmente il presidente della Romania è Macron”

Calin Georgescu è stato intervistato dal giornalista ex Fox News Tucker Carlson. Il vincitore del primo turno delle elezioni rumene, poi annullate, ha raccontato la sua versione dei fatti.

26/02/2025 Bucarest, la polizia romena ha fermato e interrogato per cinque ore Calin Georgescu

Erano state annullate le elezioni in Romania agli inizi di dicembre per sospette ingerenze russe (ancora non note) del candidato vincitore del primo turno, Calin Georgescu. Lo aveva deciso la Corte costituzionale, sollevando lo sconcerto della stessa avversaria Elena Lasconi. Tutto il processo elettorale andava ripetuto da zero, a partire dalle candidature. Ed è in questa fase che il candidato considerato troppo anti-NATO e anti-UE (così le autorità motivano per i respingimenti) è stato, appunto, respinto dall’Ufficio elettorale centrale rumeno, dopo essere stato fermato giorni prima dalle forze dell’ordine e ascoltato in procura.

Molti in Europa hanno giustificato la mossa con lo “scudo democratico” che l’UE sta implementando per “difendere le democrazie” dalla disinformazione e dalle sospette ingerenze straniere.

Tucker Carlson, giornalista che tempo fa ha intervistato i maggiori leader del mondo tra cui Trump e Putin, ha fatto qualche domanda a Calin Georgescu.

L’intervista a Georgescu

“Sono stato respinto dalla mafia globalista, che controlla questa regione come una colonia”, dichiara il candidato respinto. “E naturalmente lo stesso, diciamo, gruppo di intelligence presente in questa regione, è come il gruppo che ha cercato di distruggere anche la campagna del presidente Trump. È stato solo un copia-incolla per diversi casi, incluso il fatto che sono stato falsamente accusato di interferenza straniera. Tuttavia, non ci sono prove. Vorrei solo menzionare che il sistema in Romania era, ed è, coordinato e controllato da interferenze straniere. Prima di queste elezioni era controllato dall’ex Segretario di Stato degli Stati Uniti, Blinken, e da tutti i neocon. E dopo l’arrivo del presidente Trump, l’amministrazione Trump Vance, è totalmente controllato dalla Francia. Quindi in realtà l’attuale presidente rumeno oggi è il presidente della Francia Macron“.

Georgescu prosegue spiegando come, a detta sua, la Romania sia la chiave principale dell’Occidente per “lanciare la terza guerra mondiale”, complici motivi geopolitici. “Hanno più paura della Romania libera che della guerra“.

Guarda i punti salienti dell’intervista di Tucker Carlson con i sottotitoli in italiano.