Febbre da derby: la vigilia secondo Fernando Orsi e Roberto Pruzzo

Domani sera, domenica 13 aprile alle ore 20:45, lo Stadio Olimpico sarà teatro del 162º Derby della Capitale tra Lazio e Roma. Un match che va oltre la rivalità cittadina, con entrambe le squadre in lotta per un posto nella prossima Champions League.​

La Lazio, reduce da una vittoria esterna per 1-0 contro l’Atalanta ma dal pesante KO in Europa League, si trova a due punti dal quarto posto occupato dal Bologna. La Roma, invece, viene dal pareggio 1-1 con la Juventus, risultato che ha interrotto una serie di sette vittorie consecutive, mantenendo comunque un’imbattibilità di 15 partite in Serie A. Entrambe le squadre sono separate da soli due punti in classifica, rendendo il derby cruciale per le ambizioni europee di entrambe. ​



La Lazio dovrà fare a meno di Patric e Nuno Tavares, ma recupera Rovella e Provedel. La Roma sarà priva di Paulo Dybala e Saud Abdulhamid, ma ritrova Saelemaekers dopo la squalifica. ​

Claudio Ranieri ha vinto i suoi primi quattro derby da tecnico giallorosso e potrebbe eguagliare il record di cinque successi nel Derby della Capitale. ​Questo potrebbe inoltre essere, con ogni probabilità, l’ultimo derby del coach ex Leicester