ESCLUSIVA | Di Giovambattista ▷ “Sarà Pioli il nuovo allenatore della Roma”

L’ambiente Roma non trova pace, fra il pareggio deludente contro la Juventus e il punto interrogativo legato al ruolo di Ranieri in società a partire dalla prossima stagione. Il clima di incertezza e tensione che si respira sulla sponda giallorossa del Tevere è un qualcosa di davvero insaturo. E stando alle ultime indiscrezioni, questo non sembra destinato a dissiparsi.

Infatti, secondo quanto raccolto in esclusiva dal direttore Ilario Di Giovambattista e la redazione di Radio Radio: “Sarà Stefano Pioli il nuovo allenatore della Roma. Lui si è trovato malissimo in Arabia, e da quanto ci risulta sarà il nuovo tecnico dei giallorossi. Dovrebbe trattarsi di un accordo triennale a 5,5 milioni di euro netti a stagione”.

Enrico Camelio ha confermato l’indiscrezione su Pioli e la Roma, spiegando invece le motivazioni dietro la rottura delle trattative con Gasperini: “Confermiamo quanto detto su Gasperini: a febbraio era lui il prescelto della proprietà. Ma come scritto giustamente da Cecchini, l’allenatore dell’Atalanta aveva chiesto delle garanzie precise, fra cui la cessione di 3 giocatori importanti: Paredes, Pellegrini e Dybala. Dopo una serie di colloqui telefonici, il Gasp ha deciso di ritirarsi dalle trattative perchè é il club non ha garantito il rispetto delle sue richieste“.