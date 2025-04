Era da tempo che non vedevo il pavimento brillare, ho poi scoperto questo trucco: è fantastico

Come far brillare il pavimento di casa con un semplice ed efficace rimedio naturale: anche il profumo sarà inconfondibile.

Per mantenere una casa sempre realmente pulita ed igienizzata, saranno tantissime le cose a cui prestare attenzione. Non solo gli ambienti dovranno essere sempre perfetti, ma non si dovrà trascurare alcun elemento. In primis si dovrà partire dal pavimenti, che è uno degli elementi di casa che catturano più sporco in assoluto.

Tra le tante superfici presenti in casa, quella del pavimento è senza dubbio tra le più sporche in assoluto. Riesce a catturare una quantità di sporco davvero impressionante, soprattutto se ci sono animali in casa o se si ha la cattiva abitudine di camminare con le scarpe sporche. Proprio per questo, sarà estremamente importante dedicarsi alla sua pulizia quotidianamente, prestando le dovute attenzioni.

Come far brillare il pavimenti di casa con un semplice rimedio fai da te

In commercio esistono tantissime tipologie di prodotti ideati proprio per la pulizia dei pavimenti. Tuttavia, non tutti sono adatti per ogni tipo di superficie, e anche quando si acquista quello specifico, bisognerà sempre usarlo con attenzione per evitare di rovinare il pavimento stesso. Ecco perché, per non rischiare, è possibile optare per dei rimedi 100% naturali che garantiscono il massimo dell’igiene, del pulito e anche del profumo.

Fra i tanti prodotti, anche naturali, perfetti per la pulizia dei pavimenti il sapone di Marsiglia risulta essere un’ottima scelta. Grazie alle sue proprietà e al suo gradevole profumo, sarò ideale per sgrassare a fondo, igienizzare e rilasciare nell’aria anche una gradevole fragranza. Per mettere in pratica questo semplice rimedi, efficace per i pavimenti in legno e in marmo, servirà:

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

500 ml di acqua

Prima di tutto se non si possiede il sapone di Marsiglia liquido, si dovrà prendere la saponetta, ricavare la quantità indicata e sciogliere quindi a bagnomaria. Una volta fatto questo, in una ciotola versare l’acqua e aggiungere il sapone sciolto e il bicarbonato. Mescolare il tutto fin quando i due ingredienti non saranno completamente sciolti, ora non resta che usare il detergente appena ottenuto. Prelevare quindi la quantità pari ad un bicchiere e versarla nel secchio con l’acqua che si usa per lavare il pavimento e procedere come si è soliti fare. Ed ecco che il rimedio fai da te, sarò perfetto per sgrassare, igienizzare e profumare il pavimento.