E’ davvero ‘pericoloso’ prendere il sole nei mesi con la ‘R’? La risposta degli esperti è sbalorditiva

In questi mesi non andrebbe mai preso il sole secondo gli esperti: il motivo è davvero incredibile e stenterete a crederci.

Con l’arrivo della primavera, ormai si contano i giorni che separano dall’arrivo di quelle temperature così gradevoli, da poter andare finalmente in spiaggia per lasciarsi alle spalle quel triste pallore invernale. La pelle piano piano inizierà a prendere colorito e diventerà sempre più scura. Lasciarsi baciare dai raggi del sole, non è solo un effetto positivo per la pelle, ma avrà anche incredibili benefici per la salute e per il benessere.

Tuttavia, prima di esporsi al sole, è sempre opportuno prendere le dovute precauzioni. Infatti, è buona norma adottare un comportamento responsabile, affinché tutto questo possa avvenire in modo completamente sicuro, senza rischiare di provocare danni anche piuttosto seri. Ma è davvero sufficiente seguire le classiche ‘buone’ norme di comportamento o c’è altro da sapere? Ebbene, stando ad un’antica credenza, per non correre pericoli non ci si dovrebbe mai esporre al sole nei mesi con la ‘R’.

È davvero rischioso esporsi al sole nei mesi contenenti la lettera ‘R’? Ecco cosa bisogna sapere al riguardo

Potrà sembrare una cosa piuttosto bizzarra, eppure esiste un’antica credenza che potrebbe cambiare definitivamente il periodo e il modo in cui ci esponiamo al sole. Stando a quello che dice, nei mesi contenenti la lettera ‘R’ sarebbe preferibile evitare di mettersi al sole, ma è veritiera questa tutto questo? Ecco cosa bisogna sapere al riguardo.

La credenza che prendere il sole nei mesi con la “R” (da settembre ad aprile) sia particolarmente pericoloso è un mito piuttosto diffuso, ma non completamente corretto. È vero che durante i mesi invernali (quindi, quelli con la “R”), l’intensità dei raggi UV è generalmente più bassa rispetto all’estate, ma ciò non significa che non ci siano rischi.

Anzi, in alcune situazioni, il sole invernale considerato meno forte, può comunque provocare colpi di calore e insolazioni, soprattutto se ci si espone in alta montagna o vicino a superfici che riflettono i raggi UV, come la neve o l’acqua. In generale, bisogna sempre tenere in considerazione che il rischio di danni alla pelle non dipende solo dalla stagione, ma anche dal tempo di esposizione e dal tipo di pelle. Quindi, se erroneamente nei mesi più freddi pensiamo che stare al sole non potrà farci male, siamo completamente fuori strada e per non correre rischi, è sempre preferibile adottare le dovute precauzioni.