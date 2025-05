Disastro Alcaraz, sconvolti i suoi tifosi: Sinner può gioire

Momento ancora delicato per Carlos Alcaraz, che sembra non riuscire proprio ad approfittare della squalifica in corso di Jannik Sinner.

Quando è stata ufficializzata la squalifica di tre mesi, per la annosa questione antidoping, di Jannik Sinner dalle competizioni Atp, tutti si aspettavano il sorpasso o quanto meno l’attacco frontale in classifica da parte dei suoi acerrimi rivali. Uno su tutti è Carlos Alcaraz, considerato in linea generale uno dei tennisti più talentuosi in circolazione.

Invece Alcaraz ha letteralmente sofferto la pressione e le alte aspettative piovute su di lui dopo lo stop a Sinner. L’idea che avrebbe dovuto automaticamente superare il rivale lo ha di fatto bloccato, subissato di un peso enorme che evidentemente non è riuscito a reggere.

In questa prima metà del 2025 si è tolto la soddisfazione di vincere solo a Rotterdam e Monte-Carlo, fallendo invece l’assalto ad alcuni dei tornei più prestigiosi. L’ultima delusione arriva dai Mutua Madrid Open, l’evento ‘casalingo’ a cui Alcaraz ha dovuto dare forfait in extremis per via di un infortunio allo psoas della gamba destra, col rischio di saltare anche gli Internazionali di Roma.

Bertolucci severo con Carlos Alcaraz. E Sinner resta numero 1 anche dopo la squalifica

Delusione dunque per i tifosi di Carlos Alcaraz, che si aspettavano un giocatore più aggressivo, voglioso di risalire la china e di mostrare al mondo che può competere con i migliori fin da subito. Invece per il salto di qualità definitivo e per la caccia al primo posto del ranking Atp servirà tempo.

A puntare il dito contro lo spagnolo c’ha pensato Paolo Bertolucci, ex storico tennista italiano che in un’intervista al Corriere della Sera non è stato tenero con i rivali diretti di Sinner: “Sia Alcaraz che Zverev hanno combinato dei disastri. Da loro ci si aspettava un rendimento diverso, che potessero avvicinarsi di molto a Sinner, magari anche superarlo. Invece hanno sbagliato programmazione: Alcaraz dice che ha sofferto la pressione, ma già lo scorso anno aveva dimostrato mancanza di continuità”.

Momento delicato dunque per il talento nativo di Murcia, mentre dall’altra parte Jannik Sinner è pronto a tornare di gran carriera. A giorni scadrà il suo periodo di squalifica e riprenderà a giocare al Foro Italico, in tempo per il Master 1000 di Roma. L’altoatesino, nonostante i tre mesi di sospensione, trascorrerà dunque almeno un anno consecutivo come leader della classifica maschile Atp.

Un traguardo riuscito a solo quattro tennisti nella storia prima di lui: Novak Djokovic, Roger Federer, Jimmy Connors e Lleyton Hewitt. Si prospetta una stagione primaverile-estiva molto intrigante con i prossimi tornei di prestigio, con Sinner pronto ad andare a caccia di trofei non ancora raggiunti in carriera.