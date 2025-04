Crema solare avanzata dallo scorso anno, posso ancora utilizzarla? A fare chiarezza ci pensa l’esperta

Si può ancora usare la crema solare avanzata dallo scorso anno? Prima di conoscere la risposta, ecco cosa bisogna assolutamente sapere.

Ora che le belle giornate stanno arrivando e le temperature sono decisamente più miti, si inizia già a respirare aria d’estate. Il sole, il mare e la sabbia che riscalda i piedi non sono ormai così lontani e a breve ci si potrà ritrovare al solito posto di sempre per lasciarsi coccolare dal calore dei raggi del sole per ottenere una pelle finalmente colorita.

Ovviamente, nel momento in cui si deciderà di esporsi al sole sarà importante adottare le dovute precauzioni per abbronzarsi ma senza correre rischi. Si tratta di quelle semplici regole che tutti ormai sappiamo a memoria, ma che ci aiutano ad evitare problemi, anche piuttosto seri.

Crema solare avanzata dello scorso anno, può essere ancora usata? Ecco cosa dice l’esperta

Una delle cose più importanti da fare quando ci si espone al sole è mettere la crema solare, che, non solo proteggerà la pelle dai raggi UVA e UVB, ma impedirà anche che si formino eritemi, arrossamenti e soprattutto fungerà da barriera protettiva se ci sono de nei sulla pelle. Insomma, si tratta di un passaggio importantissimo, che dovrà essere ripetuto ogni paio d’ore e ogni volta che si esce dall’acqua.

C’è però una domanda che ci poniamo molto spesso a riguardo proprio della crema solare, ossia se quella avanzata dallo scorso anno potrà essere utilizzata ancora. Per rispondere a questa domanda prima di tutto ci sono diversi fattori da considerare, come la data di scadenza e le condizioni in cui è stata conservata la crema. Nel primo caso, una crema non scaduta ma conservata male, come ad esempio in macchina, in ambienti umidi o sotto il sole, potrebbe già non essere più buona, e qui racchiude anche il secondo caso, in cui una crema conservata male, non garantisce più la giusta protezione.

L’esperta chiarisce quindi, che prima di poter utilizzare una crema solare avanzata è importante sapere che, con il passare del tempo e in condizioni non ottimali i filtri solari si degradano e di conseguenza la crema non garantisce più la stessa protezione. Quindi, prima di poterla utilizzare è importante notare: colore, consistenza e odore. Se anche uno solo di questi tre elementi risulta alterato, meglio gettare via tutto ed acquistarne una nuova.