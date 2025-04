È un mosaico di cose riuscite, perché ben preparate in settimana, il primo tempo del Napoli: i duelli individuali distribuiti a tutto campo, con e senza palla; la proporzione delle distanze tra le linee rispettata come un dogma; Romelu Lukaku totem offensivo che funge da “banca” di ogni proiezione in avanti: prima custodisce il pallone, poi lo fa fruttare con il maggior tasso di interesse possibile, soprattutto quando lo investe sugli inserimenti di McTominay.

Eppure, il vantaggio partenopeo arriva paradossalmente grazie a uno straripante, inarrestabile personalismo, ovvero la percussione per vie centrali di Zambo Anguissa, che negli stessi istanti in cui agisce da equilibrista camminando sul filo del controllo di palla, attiva il caterpillar per abbattere i tentativi di contenimento delle maglie bolognesi, che saltano come pop corn in un microonde.

Il calcio è bello proprio perché, dopo un’ora abbondante di controllo cerebrale e muscolare della partita da parte del Napoli, arriva il pareggio felsineo che porta la firma di Ndoye, il quale in modo spettacolare mette a frutto una delle poche fughe efficaci di Odgaard – fino a quel momento -, colpendo di tacco in diagonale da sotto in su, di prima, dopo aver ricevuto palla da sinistra.

Da quel momento, apre le ali, in tutti i sensi, la squadra di Italiano, che i duelli non solo li accetta, ma se li va a cercare. Napoli ora più arroccato, Bologna in occupazione non abusiva della metà campo azzurra.

Finisce così, con un bilancio che deve per forza di cose andare oltre il tabellino: non si può paragonare il mezzo harakiri interista a Parma con questo 1 – 1 che ha visto il Napoli impegnato in trasferta contro una delle squadre più complicate da affrontare in assoluto.



Paolo Marcacci