Bomba in casa Ferrari, Hamilton subito via: c’è il nome del sostituto

Incredibile ma vero: Lewis Hamilton potrebbe lasciare molto presto la Ferrari, nonostante sia arrivato a Maranello solo da pochi mesi.

Più di un anno fa, quando la Ferrari annunciò di aver ingaggiato un certo Lewis Hamilton nella propria scuderia di Formula 1 a partire dal 2025, si sollevò un’aura di attesa, energia positiva e tanta speranza in tutti gli appassionati e tifosi della Rossa. L’innesto di un pilota così vincente e rinomato non poteva che rappresentare un’iniezione di ottimismo.

Ma l’entusiasmo iniziale, confermato anche ad inizio anno con i primi passi ufficiali di Hamilton nella struttura di Maranello, con indosso la tuta rossa della scuderia, sembra cominciare ad affievolirsi dopo i risultati dei recenti gran premi. Un Hamilton in difficoltà, poco abile ad adattarsi alla sua nuova vettura e vittima dei difetti meccanici della stessa.

Nei primi cinque appuntamenti stagionali, Hamilton ha collezionato un quinto posto, due settimi posti, un decimo piazzamento e persino una squalifica nel GP di Shanghai. Insomma, risultati molto deludenti soprattutto se si pensa a quanta attesa e fiducia ci fosse nei confronti dell’ex pilota Mercedes, sette volte campione del mondo di Formula 1.

Ferrari, Hamilton delude. E spunta la clamorosa indiscrezione su Max Verstappen

Puntare su un grande nome, però alla soglia dei 40 anni di età e con un palmarès già bello pieno, potrebbe essere stata una mossa avventata da parte della Ferrari. Ecco perché già in queste settimane si parla di un futuro addio di Lewis Hamilton, che anche per questioni anagrafiche è destinato a non restare a lungo, al contrario di Charles Leclerc che ha siglato un rinnovo fino al 2029.

Non bastassero queste sensazioni, anche la stampa spagnola è pronta ad alimentare le voci con un’indiscrezione che ha del clamoroso. Secondo l’agenzia Press Racing, molto informata nell’ambito del motorsport, la Ferrari starebbe valutando l’ingaggio a sorpresa di Max Verstappen, campione in carica con la Red Bull.

Da tempo sono note le frizioni tra il fuoriclasse olandese e la scuderia anglo-austriaca, visto i problemi recenti delle monoposto e persino una furiosa lite tra l’agente di Verstappen Raymond Vermeulen ed Helmut Marko. Tutto fa presagire una separazione tra le parti, con la Ferrari sullo sfondo pronta ad approfittarne.

Quella che al momento è solo una pazza idea nel mercato piloti potrebbe concretizzarsi non prima del 2027, quando scadrà sia il contratto di Verstappen con la Red Bull, sia quello di Hamilton in Ferrari. Un ingaggio altisonante che potrebbe rivoluzionare l’economia della F1, visto che l’olandese è ancora oggi considerato il miglior pilota in circolazione.

Non solo Ferrari però; nel futuro di Verstappen ci sarebbe anche l’ipotesi Aston Martin, scuderia britannica che si è già assicurata le qualità ingegneristiche di Adrian Newey (anche lui precedentemente in Red Bull) e che potrebbe ricoprire d’oro il pilota olandese con una ricca offerta d’ingaggio predisposta dal fondo arabo Pif. Tutto è in divenire, con i tifosi della Ferrari che sognano in grande per poter tornare a vincere.