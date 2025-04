Berrettini, arriva una clamorosa decisione: stentano tutti a crederci

Decisione a sorpresa ufficializzata nelle scorse ore che riguarda Matteo Berrettini, il tennista romano che vuole tornare ad alti livelli.

La carriera di Matteo Berrettini finora ha vissuto una serie di alti e bassi da primato, quasi vertiginosi. Il talentuoso e potente tennista italiano è passato da momenti di gloria assoluti ad altri in cui è apparso irriconoscibile, scortato dai consueti problemi muscolari che ne hanno frenato l’ascesa definitiva.

Basti pensare che nel 2021 Berrettini era finito stabilmente nella top 10 del ranking Atp, raggiungendo persino la finalissima del prestigioso torneo di Wimbledon. L’azzurro ha sfiorato il colpaccio, venendo però sconfitto in rimonta da sua maestà Novak Djokovic. Peccato che da quel momento in poi è incominciato un biennio terribile, ricco di infortuni, prestazioni in calo e problematiche di vario genere.

Dallo scorso anno Matteo ha ricominciato a fare sul serio. Si è lasciato alle spalle gli strappi muscolari ed è tornato a togliersi delle soddisfazioni, vincendo tre tornei Atp e ripresentandosi ai maggiori appuntamenti in forma smagliante. La conferma è arrivata con la vittoria della Coppa Davis 2024, in cui ha avuto un ruolo fondamentale, in particolare nel doppio con Jannik Sinner.

Berrettini giocherà il doppio agli Internazionali di Roma: la scelta sul suo compagno è sorprendente

Matteo Berrettini ha scoperto dunque una certa predilezione per il doppio, anche se la maggior parte della sua carriera è stata basata sui match in singolare. Ma ai prossimi Internazionali di Roma del mese di maggio ha deciso di partecipare alla competizione in tandem, scegliendo un partner davvero speciale.

Berrettini farà coppia con… Berrettini! No, non è un gioco di parole o una presa in giro, perché il tennista romano ha scelto di stare in tandem con suo fratello Jacopo. L’indiscrezione circolava già da qualche giorno dalle parti del Foro Italico, ma è stata ufficializzata dall’organizzazione degli Internazionali nella giornata di ieri.

Matteo e Jacopo Berrettini beneficeranno di una wild card per il tabellone principale del torneo di doppio maschile. Forse non tutti sapevano che il fratello minore del noto tennista è anche lui un ottimo giocatore, esperto proprio nel doppio, dove ha raggiunto la 283.a posizione nel ranking mondiale. Classe ’98, fisico e statura molto simile al fratello maggiore, Jacopo Berrettini tornerà a duettare con Matteo dopo due anni, quando tentarono l’avventura al torneo di Acapulco senza grandi fortune.

La famiglia Berrettini ha dimostrato di essere sempre molto unita, presente in gruppo sugli spalti durante le partite di Matteo. Stavolta toccherà ad entrambi i fratelli mettersi in mostra sulla terra rossa del Foro Italico. Sicuramente il pubblico sarà dalla loro parte.