Inter, Inzaghi: “Complimenti ai ragazzi! Prestazione migliore del risultato”

Una partita di grande pragmatismo e sofferenza: contro il Bayern, l’Inter di Inzaghi vince veramente da grande squadra, sapendo soffrire quando necessario e segnando cinicamente quando ce n’era la possibilità. Vincere in Europa non è mai scontato, men che meno in partite del genere (e contro avversari del genere!).

Ai nerazzurri il grande merito di aver portato a casa un match molto equilibrato e dalle fasi alterne. Il pressing tedesco nel finale per cercare di recuperare il risultato non deve infatti sminuire la qualità del gioco dei meneghini, che in più momenti della partita sono stati capaci di offrire grandi sprazzi di gioco ed efficacia offensiva.

Ai microfoni di Sky Sport, mister Simone Inzaghi non poteva che mostrare tutta la soddisfazione per un risultato che, ai fini del ritorno, assume un significato molto importante anche dal punto di vista simbolico.

“Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, più del risultato penso alla partita fatta. Sappiamo che è il primo tempo, tra 7 giorni c’è il ritorno. Il Bayern è fortissimo, ma l’Inter ha saputo tenergli testa“

L’Inter può arrivare in fondo? Ed è la vittoria più bella della carriera?

“E’ una partita di grandissimo spessore che ci fa felici, il Bayern ha numeri clamorosi ma dobbiamo ripeterci tra una settimana“

Ti aspettavi maggior pressing del Bayern?

“Sì ma ci hanno provato, hanno trovato di fronte un’Inter che ha giocato bene tecnicamente. Basta vedere i due gol, abbiamo giocato e fatto un gol meraviglioso anche al 90′, bravissimi i ragazzi, continuare così. Abbiamo parlato, dovevamo togliere il possesso al Bayern, dovevamo avere personalità e l’abbiamo fatto. Nel secondo tempo il Bayern si è fatto sentire, ma siamo stati concentrati e lucidi. Il gol al 91′ fa capire che la squadra era in partita e se la voleva giocare con le nostre armi“