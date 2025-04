Bagnaia ha deciso, cambia la sfida Mondiale con Marquez

Le dichiarazioni di Francesco Bagnaia sembrano presagire una strategia diversa nei prossimi gran premi di MotoGP: è caccia a Marquez.

Un po’ altalenante la partenza di Francesco Bagnaia nella stagione motociclistica 2025. Il due volte campione del mondo nella classe MotoGP partiva con tutti gli onori dei pronostici, vista la sua assoluta qualità alla guida e l’esperienza che si porta dietro. Senza dimenticare il fatto che corra nel team Ducati, squadra che sta dominando il motomondiale da anni.

Finora, nei quattro gran premi andati in scena, Bagnaia è riuscito ad imporsi soltanto in Texas, mentre le altre gare lo hanno visto incapace di primeggiare. Al contrario del suo neo compagno di squadra e rivale acerrimo Marc Marquez; lo spagnolo ha avuto il merito di saper ‘domare’ immediatamente la nuova Desmosedici, tanto da conquistare i restanti tre gran premi e di vincere tutte le Sprint Race finora andate in scena.

Serve dunque un cambio di copione per Pecco, altrimenti rischia di veder sfumare immediatamente la possibilità di giocarsi il titolo piloti, già perso lo scorso anno al fotofinish nel duello con Jorge Martin. Per placare l’incubo iberico, Bagnaia dovrà dare il massimo, come affermato dallo stesso pilota azzurro in conferenza stampa.

Bagnaia e il dilemma delle qualifiche: “Sono andato troppo lento, ma ora…”

La prossima prova mondiale sarà quella di Jerez de la Frontera, nel GP di Spagna che si correrà domenica 27 aprile. Pecco Bagnaia cercherà riscatto in una pista nella quale va sempre a mille, visto che ha trionfato nelle ultime tre edizioni di questo gran premio. Un punto di partenza ideale per provare a rimontare Marc Marquez, avanti in classifica di 26 punti.

Le parole di Bagnaia prima della trasferta spagnola sanno di consapevolezza e di strategia rinnovata. L’italiano sa bene che uno dei punti da migliorare è l’andamento nelle qualifiche, dove il ducatista ha mostrato un andamento decrescente: terzo in Thailandia, quarto in Argentina, sesto ad Austin e addirittura 11esimo in Qatar.

“Il mio errore è stato quello di andare troppo lento nelle qualifiche. In particolare dopo il primo giro, mentre quando ho esagerato sono caduto (come in Qatar). Abbiamo soltanto una qualifica per entrambe le gare, per cui è importante non commettere errori e partire sempre in prima fila. Però non cambierò il mio atteggiamento, spingerò come sempre“.

Oltre alle prove poco brillanti in qualifica, Bagnaia dovrà migliorare anche a livello di Sprint Race, la gara sul giro più veloce, che come detto finora ha visto Marquez sempre primeggiare. Il pilota torinese dovrà dare il massimo anche in questo ambito, cercando un feeling ancora non propriamente positivo con la nuova moto. Intanto Jerez è stata indicata da Bagnaia “una pista molto buona per la nostra moto, qui mi sento come a casa”. Niente di meglio per cambiare ritmo e dare filo da torcere ai fratelli Marquez.