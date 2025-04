Atalanta – Lazio, Focolari “A botta calda” ▷ “Bella vittoria, ora dico che Mandas può essere il titolare”

Vince a Bergamo la Lazio, con un gol di Isaksen. La squadra di Baroni si rilancia nella lotta al terzo posto occupato proprio dalla squadra di Gasperini. Atalanta ufficialmente in crisi, ora l’obbligo per la Dea è quello di guardarsi alle spalle, tante squadre dietro proveranno il sorpasso da qui a fine campionato. L’analisi della partita è affidata a Furio Focolari:

Isaksen si è fatto trovare pronto, Dele Bashiru ha fatto giocate importanti in avanti, Pellegrini è entrato molto bene, Provstgaard ha tirato fuori una palla difficile essendo un esordiente la sua prova è stata molto positiva. Il migliore in campo è stato Rovella.

Io non avevo grande fiducia in Mandas, ma a questo punto credo che la linea sarà quella di tenere il portiere greco fino alla fine titolare. Il pareggio stasera per la Lazio sarebbe perfetto, chiaramente però il tifoso vorrà vedere una sconfitta dei giallorossi. L’altra grande occasione l’ha avuta sempre la Lazio, la parata di Carnesecchi su Pellegrini, dopo la deviazione, è incredibile”.