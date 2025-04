Allarme dentifrici, occhio a quelli per i bambini: contengono qualcosa di spaventoso!

Un nuovo allarme getta ombre sui dentifrici, anche quelli per bambini, che sembra possano contenere qualcosa di spaventoso.

Fra i gesti di igiene più importanti da compiere ogni giorno, anche più volte al giorno, c’è quello di lavarsi i denti. Questa abitudine si dovrebbe insegnare anche ai propri figli, fin da quando sono piccoli, per mantenere una corretta igiene orale, un alito pulito e prevenire tartaro e carie.

In commercio esistono dentifrici di ogni tipo, con diverse fasce di prezzo e con ingredienti diversi. Un nuovo allarme riguarda proprio questi prodotti: sembra infatti che in molti dentifrici, anche per bambini, ci sia qualcosa di spaventoso. Ecco cosa è emerso.

Il pericolo dentro ai dentifrici per bambini

Stando ad una nuova indagine, dentro ai dentifrici che si usano tutti i giorni per lavarsi i denti e persino in quelli per bambini, si potrebbe nascondere qualcosa di spaventoso, un grande pericolo per la salute di tutti.

Infatti all’interno di questi prodotti per i denti ci potrebbero essere tracce di metalli pesanti come piombo, arsenico, mercurio e cadmio, molto pericolosi per la nostra incolumità. A dare l’allarme è stata Tamara Rubin, attivista per la sicurezza da piombo e fondatrice del sito Lead Safe Mama. La donna ha analizzato 51 prodotti e ha scoperto che il 90% di essi era contaminato da questi metalli pensati.

Un dato sconcertante che getta ombre oscure sui dentifrici che ogni giorno usiamo per lavare i denti e che, ignari di questi pericoli, facciamo usare anche ai nostri bambini. Anche perché 25 dei dentifrici analizzati è specificatamente commercializzato per i bambini. E molti di questi prodotti, fra l’altro, appartengono a marchi noti.

Nello specifico, delle 51 paste analizzate dalla Rubin, il 65% conteneva arsenico, il 47% mercurio e il 35% cadmio. Per quanto riguarda il piombo, i livelli riscontrati erano sotto il limite federale stabilito dalla FDA per i dentifrici senza fluoro (10.000 ppb). Tuttavia ha comunque superato il limite imposto dallo Stato di Washington (1.000 ppb) in 3 casi. Non si sa come sia possibile che questi prodotti, anche specifici per bambini, siano contaminati da questi metalli.

Secondo l’attivista, il motivo è la presenza di ingredienti comuni come bentonite, idrossiapatite e carbonato di calcio. Tuttavia è chiaro che una notizia del genere sia molto preoccupante perché è risaputo che i metalli tossici, come il piombo, possano essere pericolosi per la salute di adulti e bambini e questa indagine ne ha rivelato livelli veramente sconcertanti.