Alex Zanardi, l’ultima foto commuove il mondo dello sport: brividi!

Le ultime notizie tanto attese su Alex Zanardi, l’ex pilota e atleta paralimpico che sta vivendo un momento molto delicato della propria vita.

Quando si parla di Alex Zanardi c’è sempre grande commozione nell’aria. Sì, perché l’atleta bolognese è stato per anni simbolo di speranza, coraggio e rinascita, visto ciò che gli ha riservato la vita e lo spirito che lo ha animato per risollevarsi nonostante le difficoltà insormontabili.

L’ex pilota automobilistico perse entrambi gli arti inferiori a causa di un terribile incidente sul circuito del Lausitzring, durante una gara del campionato CART. Una botta che avrebbe sotterrato chiunque, ma non Zanardi, capace di riprendersi e rimettersi in carreggiata con nuove sfide da raggiungere.

Da quel momento Alex ha lavorato facendo della propria disabilità un punto di forza, tanto da diventare fuoriclasse nella handbike e campione paralimpico di risonanza internazionale. Peccato che nel 2020 Zanardi è stato vittima di un secondo incidente, vicino Siena durante una sessione d’allenamento in strada, impattando con un camion.

Fortunatamente l’ex pilota vende cara la pelle, ma dopo quest’ultimo impatto ha dovuto affrontare una lenta e tortuosa ripresa, decidendo di restare nella propria privacy e di non tornare alla vita pubblica. Intanto fioccano ricordi e testimonianze su ciò che è stata e che è tuttora la figura di Zanardi.

La splendida foto inedita di Alex Zanardi: un traguardo incredibile per il bolognese

Delle reali condizioni di Alex Zanardi ad oggi si sa ancora ben poco, anche se si è parlato di miglioramenti netti, visto che l’ex pilota è seguito costantemente da una equipe di medici e fisioterapisti di primo livello. Ciò che resta sono gli splendidi ricordi di una carriera straordinaria, nella quale Alex si è reinventato senza mai titubare e con il massimo dell’impegno. In questo senso va segnalata una inedita mostra realizzata da Antonio Muzzolon, ex atleta ed oggi fotografo e documentarista.

A Padova è stata esposta “Il cuore oltre ogni ostacolo”, mostra dedicata ad Alex Zanardi, come ispirazione per il coraggio e la combattività per moltissime persone. Muzzolon ha raccolto e selezionato numerose immagini che riguardano la vita e la carriera del campione paralimpico, in una città come quella di Padova che ha significato tanto per la carriera in handbike di Zanardi stesso.

Tra le foto esposte non può non fare breccia nei cuori degli appassionati quella che ritrae uno Zanardi esausto e ferito ma allo stesso tempo sorridente, durante la sua prima Padova Marathon, a cui partecipò senza collaudi o giuste preparazioni. Un paio di cappottamenti non gli impedirono di tagliare il traguardo e dare il là ad una nuova fase della sua avventura.

Il resto della mostra è una escalation di trionfi per Zanardi, come le medaglie vinte alle Paralimpiadi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. L’esposizione avverrà al Caffè Pedrocchi dal 22 al 27 aprile, proprio in concomitanza con la nuova edizione della Padova Marathon. Con un extra davvero commovente: il ritratto di Zanardi mentre taglia il traguardo di Central Park, alla maratona di New York, effettuato da Muzzolon stesso.