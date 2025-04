L’addio al Pontefice | Daniele Capezzone in diretta

“Ne siamo addolorati. Il suo apparire ieri pur in condizioni così difficili e fragili era una prova di combattività”.

Papa Francesco è morto, la notizia è stata ufficialmente diffusa dalla Santa Sede alle 7.35 di questa mattina.

Nato Jorge Mario Bergoglio il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires, è diventato il 266° Papa della Chiesa cattolica il 13 marzo 2013, succedendo a Papa Benedetto XVI. Il mondo è in cordoglio e arriva vicinanza da tutto il mondo. Il nostro Premier Giorgia Meloni pubblica su X: “Papa Francesco è tornato alla casa del Padre. Una notizia che ci addolora profondamente, perché ci lascia un grande uomo e un grande pastore. Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti, che non sono mai venuti meno neanche nei momenti di prova e di sofferenza”.

Lo stesso in Francia, Russia, Regno Unito con i rappresentanti che esprimono un pensiero per il Papa appena scomparso. Per la Presidente della Commissione Europea Ursula von Der Leyen “L’eredità di Francesco guiderà a un mondo più giusto, ha ispirato milioni di persone, ben oltre la Chiesa cattolica”.

Papa Francesco ha raggiunto la casa del Padre.

Il pensiero di Daniele Capezzone in diretta.