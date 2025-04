Addio a 35 anni, lo sport saluta un eroe della Nazionale: piangono i tifosi

Un addio doloroso e molto sentito quello della leggenda dello sport britannico, un vero e proprio idolo che ha detto basta a 35 anni.

È sempre qualcosa di molto triste e doloroso vedere una leggenda dello sport, un campione indiscusso e amatissimo, dire addio e appendere gli scarpini al chiodo al termine della propria carriera. Un momento che i tifosi prendono sempre con grande tristezza e commozione, visto che il saluto di un campione segna anche la fine di un’era.

Basti pensare al giorno dell’addio di Francesco Totti alla Roma, quando l’intero stadio Olimpico versò lacrime a profusione, con i tifosi commossi ed addolorati all’idea di non poter più assistere alle gesta del proprio capitano e idolo.

Qualcosa di simile sta per avvenire in Inghilterra, ma non riguarda un calciatore. Bensì una leggenda del rugby britannico, sport che in quelle latitudini vanta un seguito ed una risonanza mediatica molto elevata. Poche ore fa è giunta la notizia dell’addio ormai prossimo di un grande campione dello sport con la palla ovale, deciso a porre fine alla sua iconica carriera agonistica.

Ben Youngs dice addio: la leggenda del rugby inglese lascerà a fine stagione

Stiamo parlando di Ben Youngs, un nome che sicuramente risuonerà molto noto ed apprezzato alle orecchie di tutti gli appassionati di rugby internazionale. Si tratta dello storico mediano di mischia della Nazionale inglese e dei Leicester Tigers, una vera leggenda della palla ovale, viste le qualità sul campo ed i tantissimi trofei collezionati.

Il classe ’89 ha annunciato che quella in corso sarà la sua ultima stagione sportiva della carriera. A 35 anni Youngs ha scelto di fermarsi, come annunciato sui social: “E’ una sensazione agrodolce, sono triste che stia finendo ma ho avuto la fortuna di vivere momenti incredibili, tantissimi successi e creando ricordi che dureranno una vita”.

Una delle scelte che ha reso Ben Youngs un giocatore iconico è quella di affidare ai Leicester Tigers tutta la sua carriera. Infatti il mediano di mischia ha giocato solo e soltanto con la formazione rosso-verde: “Il pensiero di giocare contro questo club non era un’opzione per me, quindi finire la mia carriera da giocatore di un solo club sarà uno dei miei più grandi successi” – ha spiegato Youngs, che diventerà automaticamente una leggenda vivente del Leicester.

In carriera l’inglese ha vinto di tutto. Si è laureato campione d’Inghilterra con i Tigers per ben cinque volte, stabilendo il record di presenze nel club con più di 300 partite giocate. Leggendario anche il suo apporto alla Nazionale inglese di rugby, con cui ha disputato quattro edizioni di Coppa del Mondo e vinto quattro volte il torneo 6 Nazioni. Inoltre con 127 convocazioni si è collocato al primo posto tra i rugbysti più presenti nella storia dei Four Lions.